وطن النهار

أكدت الرئيس الفخري للرابطة الكويتية لهشاشة العظام الشيخة د. سعاد العبدالله الصباح الاهمية التي توليها الكويت ممثلة بوزارة الصحة للوقاية من مرض هشاشة العظام.

وقالت في تصريح صحافي على هامش الاحتفال باليوم العالمي لهشاشة العظام في مجمع الافنيوز أمس ان مرض الهشاشة مرض صامت داعية الى الابتعاد عن العادات غير الصحية السيئة مثل شرب المشروبات الغازية وعدم ممارسة الرياضة او تناول الأكل غير الصحي.

وأضافت العبد الله ان مرض هشاشة العظام يدخل كاللص ولابد من الانتباه من مرحلة الشباب، مشيرة الى بعض الجهود التي تبذل للتصدي لهذا المرض والتي قامت بها الكويت.

من جهتها قالت رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة العظام د. ناديه العلي ان مرض هشاشة العظام من الامراض الخطيرة الصامتة التي تصيب 30 في المئة من النساء عالميا بعد سن 50 عاما وفي الكويت تبلغ نحو 40 في المئة في حين تبلغ نحو 20 في المئة من الرجال عالميا بعد سن 50 عاما وتصل في الكويت إلى 40 في المئة.

وأوضحت العلي ان نسبة الكسور في الكويت تعتبر عالية مقارنة بدول الشرق الاوسط فيما تعتبر اقل من النسب العالمية لافتة ان الهدف من اقامة الفعالية هو تكثيف الجهود التوعوية .

وذكرت العلي ان نسبة كسور هشاشة العظام تزيد عن 8.9 ملايين حالة سنويا ويقدر ان هناك كسرا ناتجا عن ترقق العظم يحصل كل 3 ثوان في العالم أي واحدة من كل 3 نساء وواحد من كل خمسة رجال سيتعرضان بعد تجاوز سن ال 50 لكسر خلال بقية حياتهما.

واوضحت ان حالات الكسور الناتجة عن ترقق العظم لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الـ 45 تؤدي الى فترات مكوث في المستشفى اطول من الفترات المرتبطة بحالات اخرى.

