وطن النهار

تحت مظلة مشروعها الوطني في مجال التوعية الصحية لطلاب وطالبات المدارس «مدرستي ترقى بصحتي» والذي لاقى استحسانا من جميع شرائح وفئات المجتمع وكذا مؤسسات المجتمع المدني تواصل ادارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق اعانة المرضى اقامة المحاضرات التوعوية في المدارس وضمن فعاليات مشروعها التوعوي «مدرستي ترقى بصحتي 3» وأقامت عددا من الفعاليات ابرزها : محاضرة عن تأثير الأجهزة الإلكترونية اللوحية على العين وطرق استرخاء العين» للدكتور عزمي كتانة من إدارة تعزيز الصحة وذلك في ثانوية النهضة - بنات بمنطقة خيطان بجانب ثلاث محاضرات توعوية استهدفت طلبة المرحلة المتوسطة والثانوية منها محاضرة عن النشاط الحركي والصحة العامة لاختصاصي العلاج الطبيعي نايف طليح وصالح سفيان من إدارة خدمات العلاج الطبيعي وكانت بمدرسة حمود الصباح المتوسطة بنين بمنطقة الجهراء التعليمية ومحاضرة عن الإسعافات الأولية للأستاذة أبرار العتيبي من إدارة الطوارئ الطبية وكانت بمدرسة العدان الثانوية بنات بمنطقة مبارك الكبير التعليمية ومحاضرة أيضا عن الإسعافات الأولية للأستاذة مي الظفيري من إدارة الطوارئ الطبية وكانت بمدرسة ابن عساكر المتوسطة بنين بمنطقة الأحمدي التعليمية بلغ فيها عدد الحضور للثلاث محاضرات ما يقارب 200 طالب مع مجموعة من اعضاء الهيئة التدريسية. كما قامت التنمية الاجتماعية بالمشاركة في اليوم الرياضي بمدرسة الملا مرشد (بمنطقة الدوحة) التابعة للعاصمة التعليمية وذلك من خلال معرض صحي لمختلف إصداراتها من المطبوعات التوعية الخاصة بالرياضة.

