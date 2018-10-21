وطن النهار

بحث رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل والأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي الدكتور المهندس كمال بن عبد الله آل حمد اتمام الاستعدادات لاقامة الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي في الكويت 19 نوفمبر المقبل برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وأطلع العتل الدكتور آل حمد على خطط الجمعية لابراز هذه الاحتفالية بما يليق والرعاية السامية لها وبما يعزز دور الاتحاد على الساحتين الاقليمية والدولية، لافتا الى أن انطلاق الاتحاد من الكويت في 30 ابريل 1997 يحتم علينا أيضا أن نشجع استراتيجية العمل التي اطلقها الاتحاد أخيراً على طريق توطيد العلاقات بين المهندسين الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبدوره أشاد آل حمد بما رأى من خطط واستعدادات لاقامة هذه الاحتفالية بالكويت التي احتضنت واطلقت هذا الاتحاد كملتقى منذ أكثر من 20 عاما، وإننا بهذه المناسبة نهنئ أنفسنا وكل الزملاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الرعاية السامية لسمو أمير الكويت الشقيقة لهذه الاحتفالية، ومضيفا أن هذه الرعاية تجسد حقيقة الاهتمام الرسمي بتقدم وتطوير المهنة الهندسية ودعم المهندسين بجميع دول المجلس فكل الشكر والثناء لدعم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد لهذه الاحتفالية وهذا ليس بغريب على سموه فهو أمير الانسانية وقائد الكويت.

وأضاف آل حمد، لقد اطلعنا من رئيس جمعية المهندسين الكويتية على ماتقوم به الجمعية من جهود مميزة في عملية اعتماد المهندسين غير الكويتيين العاملين في دولة الكويت الشقيقة وقد أثلج صدرنا المراحل المتقدمة التي وصلت لها هذه العملية، لافتا الى أن متابعة وتقييم نحو 25 ألف مهندس خلال ست أشهر من قبل الجمعية أمر قد تعجز عنه مؤسسات رسمية عملاقة.

وأشار آل حمد الى أنه بحث والعتل ضرورة وضع قاعدة بيانات موحدة للمهندسين العاملين في دول مجلس التعاون كافة لدول الخليج العربية بحيث يتيح اعتماد أي مهندس غير خليجي في أي دولة امكانية مزاولته للمهنة الهندسية في الدول الأخرى، كما أنها تحرم مدعي مزاولة المهنة الهندسية من العمل في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أن خطوة جمعية المهندسين الكويتية مع الهيئات الهندسية الخليجية بحاجة الى مزيد من الدعم الرسمي والاعتماد على الصعيدين الاقليمي والعالمي.

وذكر آل حمد أنه ولدعم هذه الخطوة لا بد من اشراك طرف ثالث في عملية اعتماد المهندسين، لافتا الى أننا بحثنا والزميل العتل الاستفادة من تجربتي اعتماد المهندسين في المملكة العربية السعودية التي تعاقدت مع شركة توفر قاعدة بيانات وتؤكد صحة المؤهلات الهندسية التي يتقدم بها المهندس القادم للعمل في هذه الدول ومن ثم تجري الهيئة الهندسية اتمام عملية منحه التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة الهندسية في البلد.

وفي ختام الزيارة اصطحب العتل آل حمد بجولة على مرافق الجمعية التي تشهد تطوراً ملحوظا في الارتقاء ببنيتها التحتية واطلعه على تجهيزات مراكز الاختبارات التي يتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

