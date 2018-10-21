وطن النهار

قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح انه تم رصد عدد من أسماك (الجم) واسماك قاعية غير تجارية ملقاة على شاطئ ميناء (عبدالله) خلال تفقده أول من أمس الجمعة وبعد ورود بلاغ يفيد بوجود نفوق هناك.

وأضاف الحمود في تصريح صحافي ان الاستنتاجات الأولية للمعاينة تشير إلى أن الأسماك النافقة تم رميها في البحر بعد اصطيادها لعدم الرغبة بها حيث وصلت مع حركة الأمواج إلى الشاطئ في تلك المنطقة.

وأوضح أنه من الصعب جدا وجود نفوق في المياه المفتوحة وإن وجد فيكون نتيجة وجود ملوثات، لافتا الى ان صيد الجر الخلفي هو من أحد الاسباب الرئيسية لرؤية أسماك نافقة على السواحل.

وأشاد بتفاعل المواطنين والمقيمين مع القضايا البيئية وحرصهم على كل ما من شأنه تحسين الوضع البيئي في البلاد مؤكدا استقبال الهيئة لجميع البلاغات البيئية وتعزيز جهودها في الرصد والمتابعة

