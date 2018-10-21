وطن النهار

دائما ما يكثر الحديث عن موضوع أولويات السلطتين مع كل دور انعقاد نيابي بالرغم من وضوح القضايا ذات الاولوية فى المجتمع اذ تبدو القضايا كما هى دون جديد، فقضايا الفساد والتركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل والاسكان والبطالة والبدون كلها مطروحة كأولوية على مائدة السلطتين والجميع متفقون على أهمية معالجة هذه الملفات وان كانت هناك جهود لا تخطئها العين فى معالجة البعض منها الا ان هذه الملفات مازالت مفتوحة بسبب عدم انسجام الرغبات الحكومية والنيابية من جهة وغياب الرؤية اللازمة للعلاج وفقا لافادات السياسيين، الذين تساءلوا عن مدى قناعة الحكومة بهذه الاولويات ووضعها على سكة الانجاز.. فالجميع متفقون على محاربة الفساد ولكن ما هى الاستراتيجية اللازمة للقضاء عليه؟! وخلص السياسيون الى ان الاولويات تتحطم على صخرة تباين الرغبات وغياب الرؤية اللازمة للانجاز.

استاذ علم الاجتماع السياسي فى جامعة الكويت د. يوسف غلوم اكد انه لا يمكن وضع أولويات لمجلس الامة فى ظل نظام انتخابي يقوم على الفردية قائلا: أكو مشكلة فهل المشاريع التي تقدم على انها أولويات مدروسة بشكل كاف وتحقق الاغراض المنشودة منها! مستدركا.. لا اتصور ذلك لان مثل هذه المشاريع لا تتحقق فى ظل عمل فردي بل لابد ان تتبناها مجاميع داخل مجلس الامة.

وتابع: لا يمكن للعمل الفردي ان يأتي بالنتائج المرجوة حتى فى ظل وجود لجنة مخصصة لدراسة الاولويات فالاولويات لابد ان تكون ضمن خطة تنمية مدروسة جيدا ولا اتصور ان تطلعات الناس يمكن ان تتحقق بمثل هذه الطريقة التي تقوم على الفردية بل من خلال عمل جماعي منظم ومدروس من جميع جوانبه وبدون ذلك لا يمكن لأي مشروع ان يأتي ثماره لان ذلك يستلزم شروطا معينة بمقتضاها تتحقق النتائج.

قضايا المرأة

من جانبها، اشارت رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا الى ان قضايا الفساد خطفت الانظار عن مستقبل البلد واولويات المجتمع والخطط المستقبلية اللازمة وهو ما ادى الى تراكم المشكلات.

وقالت انه فيما يخص المرأة بالرغم من انها تشكل نصف المجتمع فان اولويات قضاياها تكاد تكون فى ذيل قائمة اولويات المجلس وهو ما يخالف الدستور والتشريعات ويناقض مبادئ حقوق الانسان ويخالف مبدأ العدالة والمساواة بين افراد المجتمع بما يبدد جهود الكيانات والمؤسسات العاملة فى الدولة.

وشددت على اهمية الاحتكام لنصوص الدستور فى التعامل مع جميع فئات المجتمع ومؤكدة ضعف اهتمام النواب بقضايا المجتمع الاساسية كالتعليم والصحة والبطالة والاسكان وقضية البدون متمنية ان يحافظ المجلس على الاستقرار وتماسك المجتمع لمواجهة الظروف الخطرة التي تحيط بنا كما أملت ان يلتفت النواب الى القضايا التي تسببت فى تفشي حالات العنف بين الشباب ومعالجتها لان مثل هذه القضايا ستنعكس على المجتمع وتؤثر على استقراره وامنه الاجتماعي والذي لا يقل اهمية عن الامن العسكري.

وتابعت: كان لنا امل كبير بان يكون هناك دور بارز واكثر فاعلية للشباب فى هذا المجلس الذي اتت مخرجاته فى غالبيتها مثلما توقعنا من انتخابات الصوت الواحد، فقد املنا ان تأتي عناصر منفتحة على غرار بعض النماذج فى بعض المجالس السابقة ويكون لها دور اساس فى تحريك المجلس وطرح القضايا الرئيسة واتخاذ المواقف فى القضايا الحساسة ما يجعل لها اثر كبير فى توجيه المجلس وهو ما لم يحدث مع الاسف.

تباين الرغبات

فيما اوضح المحلل السياسي د. عبد الواحد الخلفان انه دائما ما يكثر الحديث حول موضوع الاولويات فى مثل هذا الوقت من السنة ولكن المشكلة ان الجميع باتوا على علم تام بنوعية الاولويات التي ينبغي التركيز عليها غير انه مثلما للنواب أولويات فللحكومة ايضا أولوياتها.

ولفت الى ان موضوع الاولويات يصطدم بمشكلتين الاولى هى عدم انسجام الرغبات الحكومية والنيابية وهى مشكلة قائمة وملموسة فالمجلس له أولويات قد لا تراها الحكومة بل وحتى ما تتفق عليه منها تفتقد التركيز فى انجازه وتبقى الاولويات شماعة مع ان الجميع يدركون ان هناك أولويات ملحة بسبب ما يحدث فى المنطقة من تغيرات ناهيك عن الملفات الداخلية.. فهل الحكومة على قناعة بان تكون هذه الاولويات ضمن رؤيتها ففى اخر اجتماع لها قالت انها ماضية فى محاربة الفساد كما ان الجميع متفقون على خطورة هذا الموضوع ولكن ما هى استراتيجيتها لمكافحة هذه الآفة؟!

اما الاشكالية الاخرى فان وضع الالويات سهل ولكن المشكلة فى التطبيق وتبقى الكرة فى ملعب الحكومة وليس المجلس لكونها الجهة التنفيذية فمكافحة الفساد أولوية ولكن لابد ان تكون للحكومة رؤية عن كيفية تعاملها مع الفساد وألياتها فى ذلك وايضا قضايا الاقتصاد والبطالة وتنويع مصادر الدخل والبدون والاسكان والشهادات المزورة وكلها قضايا عالقة استهلكت وتتطلب مواجهتها بجدية.

وتابع: بت على قناعة بان الحكومة على علم تام بالقضايا ذات الاولوية ولكن هل لديها رغبة فى معالجة المشكلات فهل لديها رغبة فى حل قضية البطالة فى ظل تفاقم الاعداد العاطلة عن العمل والتي وصلت الى 100 ألف عاطل وهل لديها رغبة فى معالجة اختلالات التركيبة السكانية؟!.. يبدو ان موضوع الاولويات بات مجرد شعارات ولا يمت للواقع بصلة فالقضايا كما هى لان المشكلات لم تتغير.

وتساءل: هل هناك انسجام بين الحكومة والمجلس فى هذا الموضوع وهل الحكومة جادة فى معالجة المشكلات فكيف نكافح الفساد دون جدية فالمسألة ليست شعارات وكل سنة ندور فى ذات الحلقة.

الاتفاقيات الخارجية

ومن جانبه، شدد المحامي جليل الطباخ على أهمية تعاون السلطتين لما فيه مصلحة البلاد ووضعها فوق كل اعتبار والعمل من اجل الصالح العام فى ظل ما تعانيه المنطقة من اضطرابات وتوترات سياسية.

فيما يخص موضوع الاولويات شدد على اهمية تصديق المجلس على جميع الاتفاقيات التي ابرمها سمو الامير وفقا لنص المادة 70 من الدستور وبالاخص الاتفاقية الموقعة مع دولة الصين الصديقة لأهميتها للكويت اقتصاديا وسياسيا وفى ظل رغبة الصين بالاستثمار فى الكويت لما فيه مصلحة البلدين وارساء الامن فى المنطقة وهو ما كان له ان يحدث لولا حنكة وخبرة سمو أمير البلاد وكذلك الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة الاميركية ثم بعد ذلك النظر فى الاولويات الاخرى وبخاصة ما يتعلق بموضوع تفشي الفساد فى الدولة مثمنا جهود وزير الداخلية فى مكافحة هذه الافة وتصديه للمفسدين وارساء الامن فى ربوع الدولة.

ولفت الى أهمية تكاتف جميع مكونات الدولة ودعم جهود القيادة السياسية لما فيها المصلحة العامة مؤكدا ان اجراءات سمو الامير تنبع من خبرة عريضة وحنكة سياسية ووجوده صمام امان الكويت.. واكرر ان اختيار سموه اميرا للانسانية ورقة رابحة لبلدنا لمواقفه الانسانية الدولية ولما له من رصيد انساني مؤكدا ضرورة تعاون السلطتين وبخاصة فى مثل هذه الظروف للتصدي لاصحاب الاجندات الخارجية.

الالتزام بالدستور

فيما لفت الامين العام السابق لشؤون لجان مجلس الامة عبداللطيف الصقر الى اهمية الالتزام بنصوص وروح الدستور حال اقرار القوانين وان يسود التعاون بين السلطتين وفقا لنص المادة 50 والاتفاق على القضايا ذات الاولوية..خاصة وقد حبانا الله سبحانه وتعالى بالثروة النفطية التي من شأنها التغلب على المشكلات.

اجتماعات دورية

بدوره، اكد استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية فى جامعة الكويت د. محمود بهبهاني اهمية التنسيق بين السلطتين لتدارس الاولويات مقترحا الاجتماع دوريا للاتفاق على الاولويات تزامنا مع اوضاع المنطقة.

وشدد على اهمية عقد جلسة طارئة لبحث سبل التعامل مع أي احتمالات طارئة فى ظل ما تعانيه المنطقة من تهديدات واحتماليات حدوث ازمات سياسية واقتصادية وبحث أي تغير فى اسعار النفط وسبل تصديره وايضا ما يتعلق بالمنطقة المقسومة لما لها من اثر مالي على موازنة الدولة.

واقتصاديا تمنى د. بهبهاني وضع تقارير للقوانين المعلقة والمصادقة على القوانين التي وافقت عليها اللجان وكذلك المصادقة على القوانين الجاهزة لما لها من اثر على المؤشر الاقتصادي للدولة.

وقال: لقد انتهينا من التعديلات المطلوبة على قانون التأمين الجديد قانون 2018 وستتم المصادقة عليه لوقف العمل بقانون 1961 وفيما يخص التأمينات الاجتماعية فقد ردت الحكومة القانون المقترح من المجلس وان كنت متحفظا على رأي الجانبين واحتفظ برأيي الى ان تتم مناقشة الموضوع فى المجلس لانه يحتاج الى تفصيل لانه يخص جميع اطراف المجتمع ويحتاج الى دراسة تحليلية.

