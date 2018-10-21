وطن النهار

وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً لوزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي بشأن مؤهلات رؤساء اقسام طوارئ الكهرباء في جميع المحافظات.

وتساءل عن الشروط الواجب توافرها في منصب رئيس قسم طوارئ الكهرباء وعن مدة الخدمة المطلوبة للقبول في تلك الوظيفة، كما طالب بتزويده بنسخة من السيرة الذاتية والمؤهلات الحاصل عليها جميع المتقدمين لتلك الوظيفة في محافظة الجهراء. واستفسر عن طبيعة الاختبار التحريري الذي لابد ان يجتازه المتقدم لوظيفة رئيس قسم طوارئ الكهرباء وكم الدرجة التي يحتاجها المتقدم للوظيفة كي تؤهله للنجاح واجتياز الاختبار. وتساءل العازمي عن المعايير التي على أساسها يتم اختيار المتقدم للوظيفة الاشرافية بعد اجتياز الاختبار التحريري؟ وهل طبقت المفاضلة التي اقرها ديوان الخدمة المدنية على من نجح بالاختيار التحريري. وطالب بتزويده بالسيرة الذاتية ومؤهلات جميع رؤساء طوارئ الكهرباء في جميع المحافظات.

