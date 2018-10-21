وطن النهار

طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بتخريج دفعة 46 دبلوم علوم عسكرية في موعدها المعتاد في شهر مارس 2019 وعدم تأخير التخرج إلى عام كامل مؤكدا أن أي خطأ قد حدث لا يتحمل وزره الطلبة. وقال العنزي في تصريح صحافي إن الطلبة أمضوا في كلية أحمد الجابر الجوية سنتين ولم تكن هناك جدية في التدريب والدراسة ثم تم نقل الطلبة إلى كلية علي الصباح العسكرية وفوجئوا أن النية تتجه إلى تمديد التخرج إلى عام كامل ليصبح 4 أعوام بدلا من ثلاثة مطالبا بالتراجع عن أي اجراء يتعلق بالتمديد لأن الطلبة غير مسؤولين عن أي تقاعس ومن كان وراء عدم التأخير في التحصيل الدراسي يجب أن يعاقب وليس الطلبة. وأكد العنزي أن الدورة ثلاث سنوات ولن نقبل تحت أي ظرف تمديدها ودفعة 46 يجب أن يتخرجوا وفق الموعد المحدد وإن كان هناك نقص في الحصص التدريبية فبالإمكان تكثيف الدراسة والتدريبات خلال ما تبقى من الدورة بدلا من تأخير التخرج.

