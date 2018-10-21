وطن النهار

نقل النائب د. حمود الخضير عن وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي تعهده بالمضي قدما في استكمال الإجراءات والمخاطبات مع الجهات المعنية من أجل تطوير الخدمات في منطقتي الفحيحيل وعلي صباح السالم «أم الهيمان» وبقية المناطق في البلاد، ومعالجة أي نقص أو قصور فيها.

وذكر في تصريح صحافي بعد جولة ميدانية قام بها برفقة الوزير الرومي وبعض المسؤولين في وزارة الأشغال أنه شدد خلال اللقاء على إبداء جدية أكبر من قبل الحكومة في تطوير المرافق العامة وترجمة الوعود الحكومية إلى أفعال وإلى واقع عملي يلمسه المواطنون الذين يعانون بسبب التقصير الحكومي في الاهتمام بمناطقهم. وأضاف أنه تحدث إلى الوزير الرومي عن افتتاح مدخل ومخرج في قطعة 1 بمنطقة علي صباح السالم، مشيرا إلى أن الوزير تابع بنفسه حجم المعاناة جراء الاختناقات المرورية ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه المعاناة وصيانة شوارع المنطقة ونحن نشكره على هذا الاهتمام ونطالبه بإسراع الخطى في حل مشاكل المنطقة.

وأضاف أنه تحدث إلى الوزير عن مضخة المنقف وضرورة نقلها إلى مكان آخر بعيدا عن المنطقة السكنية، موضحا أن الرومي أبلغه بأن الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية مستمرة وأنه وجّه بسرعة إصلاح الشارع المتهالك جراء مرور صهاريج المياه.

