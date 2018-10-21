وطن النهار

بحضور عدد من رجال الدين والعلماء وجمع من المؤمنين اقامت أسرة الفقيد العلامة السيد جواد جمال الدين إمام مسجد البحارنة حفل تأبين في حسينية دار الحسين في ضاحية عبدالله السالم وذلك بمناسبة مرور السنوية الاولى على رحيله والتي تصادف ايضا الذكرى السنوية لرحيل العلامة السيد ميرزا ابراهيم جمال الدين حيث استهل الحفل بكلمة للسيد حسين القلاف والذي استهلها بقوله: «انه فيما ورد في حق العلماء عن الامام الصادق -عليه السلام- حيث قال: إذا مات العالم ثلمت في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء الى يوم القيامة، مشيرا الى انه وتكريما من قبل الله وتكريما من رسول الله واهل بيت العصمة عليهم السلام للعلماء حيث هذه الثلمة لا تسد الى يوم القيامة، مضيفا ان الفقيد العلامة السيد ميرزا جواد جمال الدين كان احد العلماء الذين أناروا طريق المؤمنين بالعلم الصافي النابع من علوم أهل البيت عليهم السلام فكان أحد ابرز العلماء الذين اثروا العلوم الاسلامية وتميزوا في ارشاد المؤمن والمكلف الى الطريق الصحيح فقضى حياته في العلم و خدمة أهل البيت عليهم السلام من خلال تعليم علومهم الى عامة المؤمنين والمكلفين».

من جانبه قال سماحة العلامة السيد مرتضى جمال الدين: «ان العلامة الحجة السيد جواد جمال الدين ولد سنة 1342 هجرية في بيئة علمية وفي بيت شيدت دعائمه بالعلم والمعرفة والتقوى و تربى في حجر تلك البرة الطاهرة ربيبة بيت العلم والمجد تحت عناية ورعاية والدة المقدس اية الله السيد احمد جمال الدين، فقد كان والده هو المرجع الوحيد الذي انتقلت له المرجعية والزعامة العشائرية في عهده واصبحت المنطقة (القصبة ونواحيها) باسرها خاضعة لتوجيهاته ووعظه وارشاده الكبير».

واضاف: وبعد ما ترعرع السيد جواد جمال الدين توجه نحو طلب العلم منذ نعومة اظفاره بحث من والده واخيه اية الله السيد ابراهيم (قدس سرهما) درس المقدمات على يد والده وبعض علماء الاسرة ثم توجه الى النجف فارتوى بذلك النمير الصافي والزلال العذب طيلة بقائه في النجف لدى اجل مشايخ عصره وافضل فقهاء دهره منهم اية الله العظمى السيد ابراهيم جمال الدين والعلامة الشيخ جواد الجزائري والعلامة الشيخ محمد تقي الجواهري والعلامة السيد جعفر شبر في الفقه والعلامة السيد مسلم الحلي في الفقه و الاصول واخرين».

واستطرد قائلا: انه عندما شارف على البحث الخارجي بقي مستمرا لدى اساطين علماء زمانه سنوات عديدة كما قام بأعباء التدريس وتربية الطلاب للعلوم الدينية ثم اخذ يتردد بين الذهاب الى الكويت والنجف ثم بعد ما راى عجز اخيه أية الله السيد ابراهيم حيث قد استعان به ليقوم في مقامه بالصلاة وارشاد الناس انقطع عن الرواح الى تلك الارض الطاهرة وبقي مشتغلا وحالا مكان اخيه بالوعظ والامامة والتوجيه وخدمة المذهب واهل البيت عليهم السلام في حياته.

وتطرق سماحته الى عدد من اعمال وانجازات الفقيد بقوله: «ان العلامة السيد ميرزا جواد له مشاريع عديدة منها تأسيس حسينية الجوادين في كربلاء المقدسة وهي ماوى زوار الحسين عليه السلام من كل مكان كذلك قام بتجديد وترميم مسجد وحسينية والده في منطقة القصبة وبناء مرقده الشريف بعد انتهاء الحرب العراقية- الايرانية، وايضا قام ببناء مرقد أخيه أية الله السيد ابراهيم جمال الدين في النجف الاشرف كما امر بطباعة كتب تراث الاسرة وغير ذلك وكانت له ايادٍ بيضاء في دعم كلية العلوم الدينية في النجف وكربلاء وقم وامتدت يد العون والمساعدة للعوائل العراقية المشردة بعد الانتفاضة الشعبانية ضد طاغية العراق، كما كان يدعم عوائل الأيتام والفقراء والمتعففين من الأقارب وغيرهم».

