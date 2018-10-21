وطن النهار

ركزت المؤسسات والهيئات الكويتية على الجوانب الإغاثة والتعليمية والتنموية والصحية لدى تقديمها المساعدات خلال أسبوع جديد من العمل الإنساني.

وتركز عمل المؤسسات الكويتية خلال الأسبوع المنقضي على الصعيد الاغاثي في كل من اليمن وإندونيسيا وبنغلاديش فيما تركز في لبنان على الجانب التعليمي وفي تونس على النواحي التنموية في حين شهد السودان نشاطا كويتيا على الجانب الصحي.

ففي اليمن أعلنت الجمعية الكويتية للاغاثة تقديمها حزمة من المساعدات الإغاثية لأهالي محافظة (المهرة) عبر شركائها المحليين.

وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية أحمد الجاسر في بيان صحافي ان هذه الخطوة تأتي استجابة لنداء الحكومة الشرعية اليمنية والسلطات المحلية في المحافظة عقب إعلانها منطقة منكوبة جراء السيول المتدفقة إثر العاصفة المدارية (لبان) التي تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف الجاسر ان (الكويتية للاغاثة) تتابع تقييم الوضع في محافظة (المهرة) عبر شركائها المحليين تمهيدا لتسيير حملة إغاثية واسعة تلبي الاحتياجات الأساسية للمتضررين من أهالي المحافظة.

وأعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية عن أمله بأن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المتضررة وأن تلبي احتياجاتهم.

وفي اندونيسيا أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة حملته الخيرية (الكويت بجانبكم) التي تستهدف تقديم الدعم والمساعدة لمنكوبي الزلزال والفيضانات التي شهدتها اندونيسيا وأدت إلى مقتل أكثر من ألفي شخص وتضرر عشرات الآلاف.

وقال المدير العام للبنك سالم الحمر في بيان صحفي ان حملة (الكويت بجانبكم) ستساهم في مساعدة ضحايا الزلزال والفيضانات والتخفيف من حدة اوضاع المتضررين.

وقال الحمر ان بنك الطعام شارك العالم احتفالاته بيوم الغذاء من خلال نشر ثقافة حفظ هذه النعمة وتقديم الحلول المناسبة لإيقاف هدر الطعام إضافة الى توزيع نشرات توعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمجال الغذاء.

واوضح ان مشروع السلال الغذائية الذي ينفرد به بنك الطعام حظي بنجاح واسع لتغطيته آلاف المحتاجين في مختلف محافظات الكويت ويعد من ضمن اهم المشاريع التي يعول عليها البنك في توفير كل ما يلزم الاسر المحتاجة على مدار العام.على جانب آخر أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي المساهمة في توزيع سلال غذائية على 20 ألف مستفيد من لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش لتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية التي يمرون بها.

ودعت البرجس المؤسسات والجهات الانسانية الى دعم حملات التعليم لحاجته المهمة قائلة انه «بالعلم تبنى الشعوب والاوطان وابن مدرسة كأنك تبني جيلا كاملا».

واكدت استمرار الهلال الاحمر في تقديم مساعداته المتنوعة الطبية والعلاجية والاغاثية والاجتماعية لتمكين صمود اللاجئين في مواجهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة.

بدورها توجهت المسؤولة عن فريق (بيت الياسمين) في لبنان خديجة المدني في تصريح لـ «كونا» بالشكر للكويت التي «ساهمت في تيسير وتنظيم العمل الانساني والخيري باحتضان ورعاية عمل الفرق التطوعية داخل الكويت وخارجها».ولفتت الى ان فريق (بيت الياسمين) تم ترخيصه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت في ابريل 2016 ليعمل تحت مظلة جمعية الهلال الاحمر الكويتي مما «زاد المؤسسة قوة ودعما ونجاحا».

