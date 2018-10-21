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دوليه

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باركلي أنقذ تشلسي من الخسارة


حرم البديل روس باركلي فريق مان يونايتد من تحقيق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج منذ 2012، بتسجيله هدف التعادل 2-2 لفريقه تشلسي في الثواني القاتلة، وذلك ضمن المرحلة التاسعة أمس.
وحفلت المباراة بين اثنين من أبرز أقطاب كرة القدم الإنكليزية، بالإثارة والندية على امتداد الشوطين، قبل أن يتمكن النادي اللندني في نهاية المطاف من الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة هذا الموسم.
وتقدم المضيف عبر المدافع الألماني أنطونيو روديغر (21)، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لمهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال (55 و73). وبينما بدا يونايتد قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه فوزه الأول على أرض تشلسي في الدوري المحلي منذ أكتوبر 2012، فاجأ باركلي الجميع بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة السادسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
واضطر عناصر حفظ الأمن في الملعب الى التدخل لتهدئة غضب المدرب الحالي لمان يونايتد والسابق لتشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو، والذي ثار في وجه احتفالات أفراد الجهاز الفني لفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على مقربة من مقاعد بدلاء الفريق الضيف.


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