دوليه

واصل إينتراخت فرانكفورت صحوته عندما عمق جراح ضيفه فورتونا دوسلدورف بالفوز عليه 7-1 بينها خماسية للدولي الصربي الواعد لوكا يوفيتش أول من امس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.

وسجل يوفيتش خماسيته في الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، وأضاف سيباستيان هالر ثنائية في الدقيقتين 20 من ركلة جزاء و50، فيما سجل الكونغولي الديموقراطي دودي لوكيباكيو الهدف الوحيد لدوسلدورف (53).

وبات يوفيتش (20 عاما و300 يوم) أصغر لاعب يسجل خماسية في مباراة في البوندسليغا، والأول في إينتراخت فرانكفورت يحقق هذا الإنجاز.وحسم إينتراخت فرانكفورت نتيجة المباراة في صالحه في شوطها الأول بثلاثية في 14 دقيقة، قبل أن يضيف 4 أهداف في الشوط الثاني.وكانت نقطة التحول في المباراة الدقيقة 20 عندما لجأ الحكم التركي الأصل دينيس أيتيقين إلى تقنية المساعدة بالفيديو لاحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعدما لمست الكرة يد المدافع البولندي الأصل آدم بودييك، فانبرى لها هالر بنجاح.

وعزز إينتراخت فرانكفورت تقدمه بهدف ثان بعد 6 دقائق يوفيتش (20 عاما) (26).وأضاف يوفيتش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد 8 دقائق بتسديدة بيسراه (34).وحذا هالر حذو يوفيتش وسجل الثنائية عندما استغل خطأ دفاعيا فانفرد بالحارس مايكل رينسينغ ولعب الكرة فوقه مضيفا الهدف الرابع (50).وقلص الكونغولي الديموقراطي دودي لوكيباكيو الفارق للضيوف بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (53)، لكن يوفيتش أعاده إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيله الهدف الشخصي الثالث «هاتريك» والخامس لإينتراخت فرانكفورت إثر تلقيه كرة من كوستيتش داخل المنطقة فاستدار ولعبها بيمناه على يسار الحارس رينسينغ (55).

وحقق يوفيتش السوبر هاتريك بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن وعانقت الشباك (69).وسجل يوفيتش الهدف الخامس بضربة رأسية من مسافة قريبة (72). ورفع يوفيتش رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم فانتزع صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف واحد عن مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي الإسباني باكو ألكاسير، وبفارق هدفين أمام هالر ومهاجمي بوروسيا مونشنغلادباخ الفرنسي الحسن بليا وهرتا برلين السلوفاكي أوندري دودا.

