دوليه

شدد المدرب الكرواتي لبايرن ميونيخ نيكو كوفاتش على ضرورة أن يحافظ بطل الدوري الألماني على أسلحته من أجل محاولة الخروج من كبوته والعودة الى مستواه، فيما هاجمت ادارة النادي وسائل الاعلام «المثيرة للاشمئزاز» بعد المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها الفريق دون أي انتصار. وأقر كوفاتش «في الواقع، النتائج ليست جيدة. المباريات الأربع الأخيرة لم تذهب بالاتجاه الذي تخيلناه. حصلنا على فرص في مبارياتنا الأربع الأخيرة بقدر تلك التي حصلنا عليها في مبارياتنا السبع الأولى (التي فاز بها)، لكن الفارق هو أننا لم نستغلها».ورأى الكرواتي أن فريقه قدم نفسه المستوى في جميع مبارياته لكن «وحدها النتيجة كانت مختلفة. الأجواء في الفريق ايجابية، أجواء العمل ايجابية جدا. كل شيء ليس بالسواد الذي رُسمت به الأمور، كما أن كل شيء لم يكن ورديا ايضا بالقدر الذي تحدث عنه البعض عندما بدأنا الموسم. وسيكون كوفاتش أمام سبعة أيام صعبة لأنه، بعد المباراة في ملعب فولفسبورغ، سينتقل بايرن الى اليونان لمواجهة آيك أثينا غدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي السبت المقبل مع مضيفه ماينتس في الدوري.وفي حال فوزه بهذه المباريات الثلاث، سيتغير وضع كوفاتش تماما وسيتنفس الصعداء ويتخلص من الضغط الذي تمارسه عليه وسائل الاعلام، ما دفع رئيس النادي أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغيه إلى عقد مؤتمر صحافي منفصل أول من امس من أجل مهاجمة الاعلام الذي ينتقد بشدة لاعبي النادي البافاري. وأكد رومينيغيه أن «بايرن لن يقبل بعد الآن بهذه الطريقة (من التغطية)»، مقتبسا فقرة من الدستور الألماني تنص على أنه «لا يجوز انتهاك كرامة الإنسان»، من أجل مهاجمة الاعلاميين بالقول «من الواضح أن أحدا لم يعد يفكر بالكرامة واللياقة. يبدو أنه لم تعد هناك حدود، خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام وحتى الخبراء الذين لعبوا مع هذا النادي»

