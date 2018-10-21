دوليه

حقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا بشق النفس على مضيفه يوتا جاز 124-123 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفضل سلة للاعبه السويدي جوناس جيريبكو قبل 0,3 ثانية من نهاية المباراة.

وفي المباراة التي أقيمت أول من أمس أمام 18,300 متفرج، تمكن غولدن ستايت بطل ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة، من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم في مباراتين، بفضل 38 نقطة لكيفن دورانت و31 لستيفن كوري، إضافة الى 10 نقاط للبديل جيريبكو الذي انضم هذا الصيف لووريرز بانتقال حر بعدما أمضى الموسم الماضي مع يوتا.

وأمسك يوتا بالنصف الأول من المباراة، فتقدم في الربع الأول 34-32، وقدم ربعا ثانيا قويا تفوق فيه بنتيجة 47-37. الا أن غولدن ستايت عاد تدريجا من منذ انطلاق الربع الثالث الذي أنهاه 28-22، وضمن الفوز بعد إنهائه الربع الأخير بنتيجة 27-20.

وأتت سلة الفوز بعدما تمكن السويدي البالغ 31 عاما، من متابعة محاولة غير ناجحة لدورانت، وقيامه بلمس الكرة بعد ارتدادها من حلقة السلة. وكان الأسترالي جو إينغيلز أفضل مسجل لجاز مع 27 نقطة، الا أنها لم تكن كافية لتمكين يوتا من أن يخطو خطوة أولى في محاولة تكرار ما حققه الموسم الماضي، عندما أصبح الفريق الوحيد الذي يتغلب على غولدن ستايت ثلاث مرات.

وفي أبرز المباريات التي أقيمت أول من امس، حقق تورونتو رابتورز فوزا مريحا على بوسطن سلتيكس بنتيجة 113-101، في مباراة كان الأبرز فيها لاعب تورونتو كاوهي لينارد مع 31 نقطة وعشر متابعات، في حين كان كايري إيرفينغ الأفضل في صفوف بوسطن مع 21 نقطة.

كما سجل فوز نيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينغز 149 - 129، وممفيس غريزليز على أتلانتا هوكس 131 - 117. كما فاز لوس أنجليس كليبيرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 108 - 92، وميلووكي باكس على انديانا بايسرز 118 - 101، وبروكلين نتس على نيويورك نيكس 107 - 105، ومينيسوتا تمبروولفز على كليفلاند كافالييرز 131 - 123، وتشارلوت هورنتس على أورلاندو ماجيك 120-88.

