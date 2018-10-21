دوليه

واصل ديبورتيفو ألافيس بدايته الجيدة هذا الموسم وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-0 أول من امس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.ويدين ديبورتيفو ألافيس بفوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم، إلى لاعب وسطه توماس بينا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 58 بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من فيكتور لاغوارديا.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد رصيد سلتا فيغو عند 10 نقاط وبقي في المركز العاشر.

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات رايو فايكانو مع خيتافي، وإيبار مع أتلتيك بلباو، وهويسكا مع إسبانيول، وريال بيتيس مع بلد الوليد.