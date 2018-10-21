دوليه

صعد ليون الى المركز الثالث مؤقتا في الدوري الفرنسي بفوزه على ضيفه نيم 2-0 في افتتاح المرحلة العاشرة أول من أمس.

وسجل موسى ديمبيلي الهدف الأول لليون اثر تمريرة في العمق من البرازيلي مارسيلو أنطونيو(24) رافعا رصيده الى ثلاثة اهداف منذ انتقاله الى فريقه الجديد قادما من سلتيك الاسكتلندي في اليوم الاخير من الانتقالات الصيفية مقابل 22 مليون يورو.

وأضاف الدولي الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني بعد مراوغة احد مدافعي ليون ليعكس الكرة داخل الشباك (90).

واستمر غياب صانع ألعاب ليون الدولي نبيل فقير الذي تعرض لإصابة في كاحله في المرحلة الماضية ولم تعرف الفترة الزمنية التي سيغيب فيها عن الملاعب. ورفع ليون رصيده الى 17 نقطة.

والفوز هو الاول لليون في مختلف المسابقات بعد ثلاث مباريات من دون اي انتصار وخسارة قاسية امام باريس سان جرمان بخماسية نظيفة قبل فترة التوقف افساحا في المجال امام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها الرسمي والودية. ويحل ليون ضيفا على هوفنهايم الألماني غدا في مسابقة دوري ابطال اوروبا.

