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الرياض- الوكالات: اعلن النائب العام السعودي فجر امس ان التحقيقات اظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في اسطنبول. فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان تفسيرات الرياض «جديرة بالثقة» معتبرا انها «خطوة اولى مهمة».

كما اوضح البيان ان المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه اثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول ادت الى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما ادى الى وفاته.

الى ذلك اكدت النيابة العامة ان تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول الى جميع الحقائق واعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

ولاحقاً اوضح مصدر سعودي ايضا ان التحقيقات الأولية التي اجرتها النيابة العامة اظهرت قيام المشتبه بهم بالتوجه الى اسطنبول لمقابلة خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على امكانية عودته للبلاد.

كما كشفت نتائج التحقيقات الأولية ان المناقشات التي تمت مع خاشقجي اثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول من قبل المشتبه بهم لم تسر بالشكل المطلوب، وتطورت بشكل سلبي ادى الى حدوث شجار واشتباك بالأيدي بين بعضهم وبين خاشقجي، وتفاقم الأمر ما ادى الى وفاته ومحاولتهم التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

وأضاف المصدر انه «في الوقت الذي لاتزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية، فان المملكة تعرب عن بالغ اسفها لما آلت اليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بابراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة باحالتهم الى المحاكم المختصة بالمملكة العربية السعودية».

وقال بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان موضوع اختفاء المواطن جمال بن احمد خاشقجي اثار اهتمام المملكة العربية السعودية على اعلى المستويات، وللملابسات التي احاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الاجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بارسال فريق امني الى تركيا بتاريخ 6 اكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا، وبحسب المصدر فقد» اعقب ذلك تشكيل فريق امني مشترك بين المملكة وجمهورية تركيا الشقيقة مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة في اسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق»

كما صدر امر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنائب العام في المملكة العربية السعودية باجراء التحقيقات في ذلك، وقامت النيابة العامة بالتحقيق مع عدد من المشتبه بهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما اذا كان لدى اي منهم معلومات او له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير الى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.

من جهته قال ترامب معلقا على الاعلان السعودي «نحن لم ننته بعد من تقييمنا او من التحقيق ولكنني اعتقد انّها خطوة اولى مهمّة» مضيفا «نحن نجري تحقيقاً في الوقت الراهن. لدينا الكثير من الناس الذين يعملون على هذه القضية ولدينا دول اخرى تعمل عليها. هذه مشكلة جدية للغاية».

واعتبر الرئيس الأميركي ان التفسير الذي صدرعن السعودية بشأن ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي ذو مصداقية، وموثوق به. وأكد في الوقت عينه انه من المبكر الحديث عن اي استنتاجات وقال «أثق في تفسير السعودية بشأن خاشقجي، ولا اعتقد ان القيادة السعودية كذبت علي». وأضاف خلال مؤتمر صحافي من اريزونا، امس ان الاعلان عن تلك التحقيقات «خطوة اولى جيدة وخطوة كبيرة»، بحسب تعبيره. كما اشاد بالسرعة التي صدرت فيها نتائج التحقيق الأولية، مشيرا الى انه سيتحدث الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وأعاد التشديد على العلاقات القوية مع السعودية، مذكراً بأنها حليف قوي للولايات المتحدة. وقال ترامب» احتاج للابقاء على السعودية كقوة في مواجهة ايران، ولتحقيق توازن معها.

من جهته ابدى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «انزعاجه الشديد» اثر تبلّغه بمقتل خاشقجي. وقال في بيان قدّم فيه تعازيه الى اسرة خاشقجي وأصدقائه انّه «يشدّد على ضرورة اجراء تحقيق سريع ومعمّق وشفّاف في ظروف وفاة خاشقجي وعلى المحاسبة التامّة للمسؤولين عنه».

