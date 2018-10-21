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الرياض - الوكالات: وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فجر امس بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد،الأمير محمد بن سلمان، من اجل اعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة. وجاء في الأمر الملكي، بحسب ما افادت وكالة «واس» انه بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن الحاجة الماسة والملحة لاعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الاجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الاداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك، فقد صدر امر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعضوية عدد من اعضاء المجلس، وهم: وزير الداخلية، ومساعد العيبان، وابراهيم العساف ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس امن الدولة، وأن ترفع اللجنة نتائج اعمالها خلال شهر من تاريخه.

وبالتزامن مع الاعلان امر الملك سلمان باعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة احمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني اضافة الى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات،

وانهى الأمر الملكي خدمات مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات اللواء الطيارمحمد بن صالح الرميح ومدير الادارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادي. ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليف الشايع.

