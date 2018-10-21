عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اشادت عدة دول عربية امس بالقرارات والاجراءات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على ما اولاه الملك سلمان من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الاماراتية «وام». وقال الشيخ عبدالله ان المملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات، التي تقوم على العدل والانصاف. وأضاف ان القرارات والاجراءات الملكية التي اتخذت بعد التحقيق الذي تم في هذه القضية تؤكد مجددا على هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

من جانبها، اشادت البحرين بالاهتمام الكبير لخادم الحرمين من اجل ارساء العدل والانصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية، وهو ما تجسد في التوجيهات الحكيمة والقرارات الملكية السديدة والفورية بشأن قضية خاشقجي. وأكدت البحرين ان المملكة العربية السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ، التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وشددت البحرين على ان السعودية بما لها من مكانة اقليمية ودولية عالية ومالديها من مقومات كبيرة وما لها من اسهامات نبيلة ستظل اساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وجددت المنامة موقفها المتضامن بقوة مع المملكة في كل ما تتخذه من مواقف واجراءات ورفضها التام لكل ما يمس امنها وسيادتها واستقرارها.

أما مصر فقد اشادت امس بالقرارات والاجراءات «الحاسمة والشجاعة» التي اتخذها الملك سلمان في قضية جمال خاشقجي.

وأكدت مصر ان القرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن انما تتسق مع التوجه المعهود للسعودية نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وتقدمت مصر بخالص التعازي لأسرة خاشقجي وأعربت عن ثقتها في ان الاجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية خاشقجي، التي اصدرها النائب العام بالمملكة وأكدت ان هذه الخطوة انما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل الى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي اطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

