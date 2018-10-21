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إسطنبول- أ. ف. ب: وعد الحزب الحاكم في تركيا بالكشف عن كامل تفاصيل مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد اقرار الرياض بأنه قتل في قنصليتها في اسطنبول، وفق ما نقلت وكالة انباء «الأناضول» الرسمية.

وقال عمر جليك المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» امس «ان تركيا ستكشف كل ما حدث. لا يشكن احد في ذلك». وأضاف ان «كشف ملابسات الحادثة دين في اعناقنا، وسنستخدم جميع الامكانيات في هذا الصدد، وهذا ما تجسده ارادة الرئيس (رجب طيب) اردوغان».

وكان اردوغان تحادث هاتفيا مساء الجمعة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتفقا على استمرار التعاون في هذه القضية.

من جهته، قال مسؤول تركي كبير أمس إن المحققين الأتراك سيعرفون ما حدث لجثة خاشقجي خلال فترة «غير طويلة» على الأرجح.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجري الحصول على عينات من الحمض النووي لخاشقجي من داخل تركيا.

وقال المسؤول التركي الكبير «سنتوصل إلى ما حدث للجثة خلال فترة غير طويلة».

وأضاف «يجري جمع عينات الحمض النووي في داخل تركيا وهو ما يعني أن المحققين ليسوا بحاجة لطلب ذلك من السعودية في الوقت الراهن».

وكان مسؤولون قد أبلغوا رويترز الخميس أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا رفاته في أحراش بلغراد المتاخمة لاسطنبول وفي موقع ريفي قرب مدينة يلوا التي تبعد بالسيارة عن جنوب اسطنبول مسافة 90 كيلومترا.

وقال المسؤول التركي إن المحققين مازالوا يركزون على المنطقتين في أحراش بلغراد ومدينة يلوا ويفحصون لقطات كاميرات مراقبة قرب أحراش بلغراد.

وأضاف أن المحققين يفحصون أيضا سجلات المرور لكل سيارة دخلت القنصلية السعودية وخرجت منها يوم الثاني من أكتوبر، الذي اختفى فيه خاشقجي.

