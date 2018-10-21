loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

المتهمون «حاولوا التكتم» على وفاة خاشقجي


الرياض - الوكالات: كشفت التحقيقات الأولية السعودية ان المتهمين حاولوا التكتم على وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية بعد شجار وقع اثناء مهمة لهم لاقناعه بالعودة الى بلاده.
وقالت قناة «العربية» على موقعها الالكتروني انهم حاولوا التعتيم على القضية وأنكروا وجود خاشقجي داخل القنصلية وأعلموا السلطات السعودية في الرياض بأن الرجل غادر سالما ليحموا انفسهم من تبعات ما جرى وتحمل المسؤولية.
وفي هذا السياق نقل الموقع عن «شخص مطلع على التحقيقات السعودية» انه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع الصحافي السعودي في لندن. كما كشف نفس المصدر المطلع على التحقيقات ان سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة لمتعاون محلي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة