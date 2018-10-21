عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: كشفت التحقيقات الأولية السعودية ان المتهمين حاولوا التكتم على وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية بعد شجار وقع اثناء مهمة لهم لاقناعه بالعودة الى بلاده.

وقالت قناة «العربية» على موقعها الالكتروني انهم حاولوا التعتيم على القضية وأنكروا وجود خاشقجي داخل القنصلية وأعلموا السلطات السعودية في الرياض بأن الرجل غادر سالما ليحموا انفسهم من تبعات ما جرى وتحمل المسؤولية.

وفي هذا السياق نقل الموقع عن «شخص مطلع على التحقيقات السعودية» انه تم اختيار العقيد ماهر مطرب للعملية لأنه عمل مع الصحافي السعودي في لندن. كما كشف نفس المصدر المطلع على التحقيقات ان سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة لمتعاون محلي.