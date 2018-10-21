عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: رحبت هيئة كبار العلماء في السعودية بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي مؤكدة انها «تأتي انطلاقا من تحقيق العدل والمساواة».

وذكرت الأمانة العامة في الهيئة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» ان التوجيهات والقرارات التي امر بها الملك سلمان اثر «الحادث المؤسف الذي اودى بحياة المواطن جمال خاشقجي» تأتي «انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الاسلامية بمحاسبة اي متجاوز او مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن اي اعتبارات».

وأكدت الهيئة حرص القيادة السعودية على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الحادث الذي وقع في الثاني من اكتوبر الحالي، «وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده اروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير احكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية»، حسب نص البيان.

وتابعت الهيئة «نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية».

