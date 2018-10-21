عربيات ودوليات

رام الله- الوكالات: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح امس مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بمدينة القدس العقيد جهاد الفقيه بعد أن أوقفت سيارته أثناء توجهه إلى عمله.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» أن القوات الإسرائيلية اعتقلت الفقيه على حاجز عسكري نصبته له قرب بلدة الجديرة شمال غربي القدس المحتلة وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتاد الفقيه وهو من سكان بلدة قطنة إلى مركز تحقيق المسكوبية بالقدس ولم يصدر تعقيب من السلطات الإسرائيلية حول ما أوردته وكالة «وفا».

على صعيد اخر اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة إنهاء عمل القنصلية الاميركية في القدس المحتلة «أحاديا ولا مسؤولا» وقال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان صحافي إن القرار «يأتي في إطار استكمال حلقات مشروع فرض إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية التي دشنها بإزاحة قضايا القدس واللاجئين وتثبيت المستوطنات غير الشرعية وتصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف عريقات أن إنهاء وجود القنصلية الأميركية لاعلاقة له بادعاءات «الفاعلية» التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وانما بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأميركي الذي يستند إلى الأيديولوجيا والرواية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة. وشدد عريقات على ان «ذلك يؤكد صوابية قرارنا وتوجهاتنا في أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب لا يمكن أن تلعب دورا في صنع السلام وأنها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل». وأضاف انه «رغم ذلك فإن دولة فلسطين ستقوم بواجباتها تجاه قضية شعبها وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ردا على هذه الخطوة الخطيرة كما فعلت دائما».

وكان بومبيو أعلن أن الولايات المتحدة ستدمج قنصليتها في القدس في سفارتها الجديدة بالمدينة المحتلة في خطوة قال إنها ستحسن أداء البعثة الاميركية. وذكر بومبيو في بيان «سنستمر في التواصل وإعداد التقارير والبرامج في الضفة الغربية وغزة على نحو كامل وكذلك مع الفلسطينيين في القدس من خلال وحدة الشؤون الفلسطينية داخل السفارة الأميركية في القدس». ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل ابيب إلى مدينة القدس في مايو الماضي.

