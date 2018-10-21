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القدس المحتلة- «الأناضول»: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إنه عندما كان وزيرا للدفاع قتل أكثر من ثلاثمئة من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، موجها الانتقاد للأداء الحالي للحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة معاريف الإسرائيلية الجمعة عن باراك قوله لإذاعة محلية في تل أبيب، عندما كنت وزيرا للدفاع قتل أكثر من ثلاثمئة من أعضاء حماس في غضون ثلاث دقائق ونصف الدقيقة في هجوم نفذه سلاح الجو.

ولم يذكر باراك موعد هذا الهجوم، لكن مصادر طبية فلسطينية قالت في 27 ديسمبر 2008، إن 225 فلسطينيا -بينهم نساء وأطفال وعناصر الشرطة- استشهدوا في قصف إسرائيلي على مجمعات الشرطة الفلسطينية في غزة.

وكان باراك تولى وزارة الدفاع الإسرائيلية في الفترة بين 2007 و2013. وأضاف باراك أنه شارك في عملية أخرى أسفرت عن مقتل شخص واحد فقط، «لكنه كان رئيس أركان حركة حماس في ذلك الوقت».

ولم يحدد باراك المقصود بهذه العملية، ولكن في 14 نوفمبر 2012 استشهد نائب القائد العام لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) أحمد الجعبري في قصف إسرائيلي على سيارته بغزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يأخذ باراك على نفسه المسؤولية عن هاتين العمليتين.

وانتقد باراك أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية في التعامل مع غزة، وقال إن رئيسها بنيامين نتانياهو يستسلم لكل نزوات حماس، وينهار تحت النار، وهو أمر غير معقول.

وقال باراك يجب ضرب حماس، ولكن يجب على الحكومة وضع إستراتيجية، معتبرا أن الخلافات الجارية في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن توجيه ضربة عسكرية لغزة مشاجرات صبيانية، مضيفا أن المشكلة الحقيقية هي أنه لا توجد إستراتيجية لدى الحكومة.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية خلافات في كيفية التعامل مع الوضع في غزة، في ظل رفضها رفع الحصار عن القطاع.

