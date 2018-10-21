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موسكو- أ. ف. ب: أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس مقتل قرابة 88 ألف مسلح من الفصائل المعارضة والتكفيرية في سورية خلال السنوات الثلاث، منذ تدخل موسكو لدعم القوات الحكومية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه «على امتداد العملية، تم القضاء على أكثر من 87500 مسلح وتحرير 1411 بلدة وأكثر من 95 في المئة من الأراضي السورية».

وقال شويغو «لقد تمت تصفية معظم المسلحين».

ويفيد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المحسوب على «الإخوان المسلمين» ومقره في بريطانيا أن ما يقرب من 365 ألف شخص قتلوا خلال النزاع الذي اندلع قبل سبع سنوات.

تدخلت روسيا في النزاع في سبتمبر 2015 ووفرت الاسناد الجوي لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال شويغو إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من 40 ألف مهمة قصف وأصابت نحو 120 ألف هدف للبنية التحتية «الإرهابية».

وقال وزير الدفاع إن «القوات المسلحة السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 90% من السكان».

وأكد وزير الدفاع الروسي أن جميع الظروف الضرورية لقيام سورية كدولة موحدة موجودة حاليا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة بذل جهود دولية لتحقيق هذا الهدف.

وفي حديثه حول قضية الإرهاب أعرب شويغو عن اعتقاده بأن عودة المسلحين الذي كانوا يحاربون في سورية والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ يزيد الخطر الإرهابي في هذه المنطقة.

وتابع: «يصبح الإرهاب خطرا أكثر جدية بالنسبة لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. هذا ما يتسبب به عمل العدد الكبير من الجماعات المتطرفة في بلدان جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن هذه الجماعات تستخدم القوة لتحقيق أهدافها وتقيم اتصالات ثابتة مع الجماعات الإرهابية الدولية. وقال: «لا تزال عودة الإرهابيين، الذين حصلوا على الخبرة العسكرية في سورية والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تشكل مشكلة حادة، إذ يمثلون وحدة جاهزة لاستكمال الخلايا الإرهابية المحلية».

