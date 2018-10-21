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بيروت - أ. ف. ب: أفرج تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري عن ستة رهائن من بين 27 درزياً خطفهم في يوليو خلال هجوم في محافظة السويداء في جنوب سورية، لقاء فدية وإفراج النظام السوري عن معتقلات لديه يطالب بهن التنظيم.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنه «جرى الإفراج خلال الليل عن 6 مختطفين من سكان ريف السويداء الشمالي الشرقي» هم سيدتان وأربعة أطفال مشيرا إلى أنها «أول دفعة من المختطفين الـ27 المحتجزين لدى التنظيم وهم 18 طفلا و9 مواطنات». وأضاف أن ذلك جرى في سياق «أولى خطوات تنفيذ صفقة» تم التوصل إليها مع النظام السوري وحليفه الروسي.

وشن التنظيم الإرهابي في 25 يوليو سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصاً، في اعتداء هو الأكثر دموية الذي يستهدف المنطقة منذ بداية النزاع في سورية. وخطف التنظيم ثلاثين شخصاً.

ولا يزال التنظيم يحتجز نحو عشرين شخصاً آخرين، وفق عبد الرحمن الذي قال إنه «من المتوقع إطلاق سراح المحتجزين الآخرين خلال الساعات أو الأيام القادمة».

وينص الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع النظام السوري على دفع فدية قدرها مليون دولار عن كل رهينة بالإضافة الى إطلاق سراح نحو ستين معتقلة من التنظيم لدى النظام ووقف الهجوم ضد الجهاديين في المنطقة الصحراوية للسويداء، بحسب المرصد المحسوب على «الإخوان المسلمين» وينشط من لندن.

