عربيات ودوليات

دير الزور- «الأناضول»: قتل 22 مدنيا إثر استهداف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، مسجدا ومعهدا لتحفيظ القرآن بمحافظة دير الزور شرقي سورية الجمعة. وقالت مصادر محلية لوكالة «الأناضول» أمس، إن قوات التحالف قصفت مسجد عثمان بن عفان ببلدة السوسة شرقي دير الزور، أثناء تأدية المصلين صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 16 مدنيا.

وأضافت أن قوات التحالف استهدفت، أمس، معهدا لتحفيظ القرآن في مدينة «هجين» بدير الزور، أسفر الهجوم عن مقتل 6 مدنيين.

يشار إلى أن طائرات التحالف قصفت أول أمس الخميس مسجد عمار بن ياسر ببلدة السوسة، وأسفر القصف عن مقتل 30 مدنيا بينهم طفلان.

كما قتلت قوات التحالف 13 مدنيا في هجوم لها في السوسة أيضا، الأربعاء الماضي.

وبلغت حصيلة ضحايا هجمات قوات التحالف الدولي في دير الزور خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 65 مدنيا قتيلا. من جانب آخر، أعلنت الحكومة الكندية أنها تستعد لتوطين مجموعة من متطوعي «الخوذ البيضاء» وعوائلهم، الذين قيل أنهم كانوا يمارسون مهام «الدفاع المدني» في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة. وقالت وزير الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي أحمد حسين في بيان مشترك، الجمعة، إن: «كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم بعد أن اضطروا إلى الفرار من سورية..».

وذكر الوزيران في بيانهما بأن: «كندا دعمت عمل الخوذ البيضاء من خلال مساعدتهم على التوسع وتدريب المزيد من المتطوعين وتدريب المزيد من النساء وإنقاذ المزيد من الأرواح»، مشددين على أنه «لدينا التزام أخلاقي لمساعدة هؤلاء الأفراد المهددين وعائلاتهم». وبحسب البيان فإن: «متطوعي الخوذ البيضاء وأفراد عائلاتهم يسيرون على طريق إعادة توطينهم في كندا بما يتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة لدينا لإعادة التوطين».

وظهرت مجموعة «الخوذ البيضاء» عام 2013، عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث. ومنذ تأسيسها برعاية المخابرات البريطاينة والأميركية، قتل أكثر من 200 متطوع في صفوفها وأصيب نحو 500 غيرهم.

