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كابول- أ. ف. ب: انطلقت الانتخابات التشريعية في أفغانستان امس وسط حالة من الفوضى مع وقوع عدد من الانفجارات لاسيما في كابول حيث خلفت ثلاثة قتلى على الأقل وثلاثين جريحاً علاوة على مشاكل لوجستية كبيرة في مكاتب الاقتراع.

وقالت وزارة الداخلية أنها أحصت «15 هجوما معاديا» في كامل البلاد معظمها تفجيرات لعبوات تقليدية الصنع واطلاق قذائف. وبحسب المتحدث المساعد باسم وزارة الصحة محب الله زير فان ثلاثة أشخاص على الاقل قتلوا وأصيب 30 آخرون بجروح في العاصمة كابول «اثر 15 حادثا» قرب مكاتب تصويت.

وفي أحد هذه المكاتب شوهد جمع يفر مذعوراً من المكان إثر انفجار. وفي موقع آخر «انفجرت قنبلة داخل مسجد استخدم كمكتب اقتراع. واصيب شرطي بجروح وتم تعليق كل شيء» بحسب شاهد العيان هارون مجيدي.

قبل ذلك أراد الرئيس الافغاني أشرف غني أن يكون من خلال تصويته حال افتتاح الاقتراع في مدرسة بكابول قدوة لمواطنيه الذين دعاهم الى «الخروج والتصويت». وفي ما يشبه تفاعلا مع دعوته تشكلت طوابير طويلة في العاصمة ومدن أخرى، لكن طول الطوابير يفسر أيضا بالعديد من حالات الخلل. ولم تفتح بعض المكاتب أبوابها بسبب غياب قضاة او لوائح انتخابية او خلل في آلات المسح البيومتري التي وصلت في آخر لحظة وتستخدم للمرة الاولى.

وعبر مرشحون وناخبون عن تبرمهم. وقال باييزا محمدي (22 عاما) من أمام مكتب تصويت «اسماؤنا ليست مدرجة في اللائحة في حين تثبت بطاقاتنا الانتخابية أننا مسجلون. هذه فوضى الأمر محبط». وقال هارون مجيدي الناخب في كابول «كنا نحو 500 أمام الباب وانتظرنا لنحو ساعتين لنصوت فتح المكتب بتأخير ثم لم يجدوا اسماءنا ثم تطلب التصويت بالالة لكل شخص مابين 15 و20 دقيقة».

من جهته قال جمعة خان رحاب «شاركت في معظم الانتخابات السابقة لكن لم تكن اي منها بهذه الفوضى هناك من عاد الى المنزل لانه لم يتمكن من التصويت».

وتقدمت اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع باعتذارها ووعدت بتمديد توقيت فتح المكاتب حتى اليوم في بعض الحالات. ويشتكي الناخبون من خطر الانتظار في الشارع مع مخاطر حدوث اعتداءات.

وكانت حركة طالبان حذرت مرارا في الاسابيع الاخيرة من أنها ستلجأ للعنف لافشال العملية الديموقراطية التي تعتبرها غير شرعية. ونصح المتحدث باسم الحركة صباح امس في تغريدة مجددا الناخبين بالبقاء في منازلهم «حماية لأرواحهم». لكن الناخب اسد الله (22 عاما) الذي كان في طابور مكتب انتخابي في مزار الشريف (شمال) قال «جئت لانتخب مخاطرا بحياتي. أنا قلق على سلامتي لكن يجب أن نتحدى طالبان وأن نخرج بأعداد كبيرة للتصويت لاننا ازاء يوم تاريخي بالنسبة الينا».من جانبه قال مصطفى (42 عاما) الناخب في كابول «رغم المخاطر واجبي أن أكون هنا. يجب ان نصوت لنأتي بوجوه جديدة إلى البرلمان وإخراج النواب السابقين الفاسدين».

وفي كابول التي تطوقها جزئيا الحواجز المسلحة تسليحا ثقيلا، تم منع حركة العربات والدراجات النارية في معظم محاور الطرق. وقتل أو جرح مئات الاشخاص في اعتداءات على صلة بالانتخابات في الاشهر الاخيرة. وقتل عشرة مرشحين على الاقل معظمهم في هجمات استهدفتهم.

