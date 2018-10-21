أول النهار

اشادت نائب مدير ادارة التعاون الثقافي في الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) جو جينغ بمستوى التعاون المثمر بين الصين والكويت معربة عن التطلع الى تحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين.

وشددت جينغ خلال لقائها وفدا اعلاميا من الكويت يزور جمهورية الصين بدعوة من الجانب الصيني على ضرورة تعزيز الشراكة في المستقبل وفق رؤية (الكويت 2035) ومبادرة الصين (الحزام والطريق).

وقالت ان افضل قيمة حققتها الشركة عبر المشاريع التي قامت بها هو خلق نموذج متكامل للبناء في سرعة انجاز المشاريع في ظل مستوى إداري عالٍ مؤكدة سعي الشركة المستمر لتكون نموذجا جيدا للمشاريع المشتركة بين البلدين.

وأوضحت أن الشركة أثبتت جدارتها من خلال تعاونها مع العديد من الدول ومنها الشرق أوسطية مؤكدة أن الشركة تعتمد بشكل كبير على السرعة في التنفيذ والجودة في العمل.

وأشارت إلى أن الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) قد تأسست في عام 1998 ولديها اكثر من 100 مكتب حول العالم ويبلغ رأسمال الشركة حوالي 2?45 مليار دولار. حيث إنها أنشأت ما يقارب من 10000 مشروع داخل الصين و6000 مشروع في 103 دول موضحة أن مكاتبها عبر العالم تتعامل بشكل جيد وتقوم بتنفيذ مشاريع مهمة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن الشركة اختيرت لان تكون أفضل شركة لعام 2018 في تنفيذ وإنشاء اهم المشاريع وأكثرها دقة. واستعرضت المسؤولة الصينية اهم مراحل تطور العمل بالشركة واهم المشاريع التنموية التي تقوم بها عبر العالم.

ومن جانبه قال رئيس الوفد الاعلامي نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي ان زيارة المؤسسات المشاركة في مشاريع التنمية والتباحث مع مسؤوليها تأتي على ضوء نتائج الزيارة التي قام بها سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد لبكين اخيرا وما تمخض عنها من اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية بين الكويت والصين.

واكد العلي خلال اللقاء اهمية الشركة الصينية التي تنفذ مشاريع متعددة في الكويت «لذلك فإن استمرار هذه الشراكة بين الكويت والصين في المستقبل يعزز اطر التعاون بين البلدين».

من ناحيته قال نائب مدير عام مكتب الشركة الوطنية الصينية للبناء والهندسة (سي اس سي إي سي) في الكويت لي بياو ان الشركة بدأت تعاملها مع الكويت منذ عام 1979 ولكن بدأ العمل الرسمي وفق العقود في عام 2006 في مشروع بناء مقر البنك المركزي في الكويت.

واضاف بياو ان الشركة تقدم العديد من الخدمات الهندسية والانشائية والمعمارية والبنية التحتية في الكويت إذ يعد مكتب الكويت من اهم مكاتب الشركة حول العالم.

وتابع لدينا حتى الآن اربعة مشاريع مازالت قيد الانشاء في الكويت وهي جامعة الشدادية وبناء الطرق وبناء مستشفيات مثل مستشفى ابن سينا واخيرا مشروع المدينة السكنية الجديد مع مؤسسة الاسكان الكويتية متمنيا استمرار هذه الشراكة وتعزيزها في المستقبل عبر دخول الشركة في مشروع مدينة الحرير.

واكد ان بعد زيارة سمو امير البلاد الى الصين تم اخذ «الضوء الاخضر» لتسجيل الشركة في هيئة الاستثمار كشركة اساسية في الكويت لتصبح بعد ذلك شركة رسمية تمارس عملها مباشرة.

وأوضح أن هناك تعاوناً وثيقاً مع بعض المجموعات لتطوير العمل في مشاريع عدة لافتاً إلى أنه التقى المسؤولين في مجموعة بوخمسين القابضة آملاً في ذات الوقت أن يثمر هذا النقاش عن تعاون مستقبلا ونفى أن تكون للشركة اي علاقة بمشاكل مدينة المطلاع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بشركة أخرى، مؤكدا أن شركته تهتم بالدقة والسرعة في العمل، كما نفى أن يكون للشركة اي مسؤولية في تأخر مشروع جامعة الشدادية، لافتا إلى أن الشركة باشرت عملها في بعض مباني الجامعة في أواخر عام 2016 على أن يتم التسليم في الموعد المحدد دون تأخير. وأشاد بما أسماه الصرح الكبير لبنك الكويت المركزي الذي أكد أنه من أهم التصميم للشركة معربا عن فرحته بشمول سمو الأمير ورعايته لافتتاح المبنى الجديد للبنك.

وأوضح أن الشركة الآن تطمح في توسيع تعاونها من خلال المباحثات مع هيئات ووزارات الدولة مثل وزارة الدفاع، وكشف أن الزيارة المرتقبة لوزير التجارة بإمكانها أن تفتح المجال لبحث الاستثمار المباشر للشركة في الكويت. وأوضح أن علاقة الشركة الصينية بالكويت مهمة وقديمة ومن المهم أن تشترك الشركة في رؤية الكويت 2035.

كما تطرق إلى تعاون الشركة مع دول المنطقة منها دولة الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية ومصر من خلال بناء المدينة الإدارية إضافة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في الجزائر ميناء الطريق شرق غرب والمسجد الكبير الذي يعد أكبر مسجد في افريقيا والثالث في العالم مؤكدا أهمية الاستمرار في التعاون مع الدول الغربية.

وزاد للشركة مشاريع مهمة مثل مطار ابو ظبي الذي يعد من اعقد التصاميم في العالم ناهيك عن مشاريعها في دول آسيوية مهمة.

ويضم الوفد الاعلامي الذي يترأسه نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي مجموعة من الصحافيين في المؤسسات الاعلامية الكويتية ووزارة الاعلام.

