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كان البيت الكويتي القديم سكناً لكل الأسرة مهما كان عددها، وهو يتكون من عدة غرف موزعة على أفراد الأسرة. أما بناؤه فكان يتم بالصخر البحري أو اللّبن (الطابوق) الطيني.

وكان البيت الكويتي القديم يتسم بالبساطة في البناء، والانسجام والتناغم مع البيئة، حتى إن كثيرين من الذين عاشوا في هذا البيت القديم مازالوا يفضلون الحياة فيه على الحياة في البيوت الحديثة على الرغم مما طرأ عليها من تطور في فن العمارة ووسائل الراحة.

وكان يتولى بناء البيوت في ذلك الوقت - عدد من البنائين يتولى من

يسمى (الأستاذ) رئاستهم، ويأتيه إلى بيته - يوميا - عدد من العمال يختار من بينهم من يشاء وفق قدراتهم وصلاحيتهم، ويقوم الأستاذ - عادة - بمحاسبة ملاك البيوت بإحدى طريقتين، إما (القُطُوعه) وهي نظام المقاولة، وإما (اليومية)، وفي هذه الحالة يأخذ من صاحب المبنى أجرته وأجرة من أحضرهم من العمال بشكل يومي عندما ينتهي العمل في المساء .

ويتكون البيت الكويتي من ساحة تسمى الحوش، يحيط بها عدد من الغرف، وتتعدد أحواش البيت بحسب مساحته وإمكانات صاحبه المادية فهناك الحوش الرئيسي وهو المسمى حوش الحرم ثم حوش الديوانية، فحوش المطبخ ومكان حفظ الأغنام وكان يطلق عليه لفظ (ذاك الحوش) كان حوش الديوانية من الأحواش المهمة لأصحاب الامكانات المادية الوفيرة. وهو قسم مستقل عن بقية أقسام البيت الأخرى وهو مخصص للرجال دون غيرهم، وفيه غرفة رئيسية هي غرفة استقبال الضيوف، وغرفة لاعداد الشاي والقهوة وقد تكون فيه غرفة اخرى لاستقبال ومبيت الأغراب من الضيوف. تضاف إلى ذلك بقية المرافق الضرورية، ولهذا الحوش باب كبير يطل على الشارع مباشرة، ويتخلل القسم الأسفل من الباب باب صغير يسمى (خوخه) وقد يحيط هذا الحوش ليوان يَحْفظُهُ من سطوة الشمس ومن المطر.

وحوش الحرم الذي تسكنه العائلة عادة له باب مماثل لباب الديوانية ويليه دهليز بحيث يكون عازلا للحوش عن الممر الموجود أمام الباب حتى لا يرى المارة من هو في داخل البيت، وفي هذا الحوش كافة الاحتياجات المعيشية التي يحتاجها سكانه ، وفيه مقر رب الأسرة وزوجته وأولاده، وقد يضم أكثر من أسرة إذا كان عدد من إخوان رب البيت يسكنون معه. أما (ذاك الحوش) فهو مركز خدمات للحوشين الآخرين ففيه حفظ المؤونة المنزلية، وفيه ما يملكه رب البيت من ماشية وفيه المطبخ وغيره من الضروريات.

وعلى كل حال فقد كان البيت الكويتي القديم ساداً لحاجة سكانه مريحا لهم.

ولا يخلو البيت الكويتي القديم من أدوات مهما تكن بسيطة إلا أنها تكفي حاجة أهل البيت فيما هو ضروري لهم في معيشتهم. ولما كان استيراد كثير من المواد المتعلقة بالمنزل من الأمور الصعبة قديما، فقد نشأت بعض الصناعات اليسيرة لكي تُغَطِّي حاجة الناس في هذا المجال، ومن هنا نشأت ما يطلقون عليه اليوم الحرف التقليدية. وقد كان سوق الكويت القديم يعج بعدد كبير من العاملين على تلبية مختلف الاحتياجات المنزلية وغير المنزلية، وكانت الأصناف التي ينتجها الحرفيون - آنذاك - كثيرة وتسد الحاجة إلى حد ما.

وحيث أن هذه الأمور أصبحت في ذمة التاريخ فقد حرصت إدارة الآثار والمتاحف التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على أن ترعى ذكريات هذه الفترة الغالية من أيام الكويت الماضية فأصبحت تحرص على إقامة معارض لهذه الحرف، بما في ذلك رعاية من بقي من الحرفيين، ومحاولة تدريب عدد آخر منهم يقومون بما كان يقوم به الآباء حتى لا ننسى جزءاً مهما من أجزاء حياتنا القديمة.

ولعل من المناسب هنا ان نذكر ان إحدى فتيات الكويت من العاملات في الإدارة التي أشرنا إليها، قد بادرت بجهد خاص منها إلى جمع وتوصيف عدد من الحرف الشعبية وطبعتها في كتاب مفصل ومصور يلفت الأنظار ، ويدعونا إلى تقديم الشكر والتقدير لها على ما قدمت.

كما أن من المناسب أن نشير هنا إلى نماذج من الحرف الشعبية التي كانت سائدة في السابق ولم يكن البيت الكويتي يستطيع الاستغناء عنها. فمن ذلك حرفة الخراز الذي يصنع النعال ويقوم بتصليح ما يحتاج منها إلى تصليح، وكانت هذه النعال هي اللباس السائد للأرجل في ذلك الوقت كما يقوم بصنع القرب وإصلاحها ويسد حاجة البلاد من كل ما هو ضروري من الصناعات الجلدية البسيطة. أما مهنة الخواص فهي حرفة تنتج من خوص سعف النخيل الكثير من الأدوات

كالحصران والمراوح اليدوية والزبلان والمكانس وغيرها كثيراً. وأما حرفة النكاس فهي تصليح الرحا التي لم يكن المنزل الكويتي يستغني عنها في ذلك لوقت لحاجة الناس إلى الطحن والجرش منزلياً.

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هذا ونستطيع أن نقول أن البيت الكويتي مؤسسة اجتماعية شاملة فيها الأهل جميعاً، وفيها لقاء الأصدقاء في الديوانية إن وجدت. وفيها اللقاء الذي يتم دوريا بين فروع الأسرة المتشعبة. وإذا كنا قد تحدثنا عن البيت بصورته العامة فإننا لا ننسى أن نذكر ما به من أدوات مطبخ وأوان منزلية، وكماليات أخرى ومفروشات، وأدوات استعمال البناء، وطريقة حفظه والحصول عليه. ونرى البيت- كذلك - يضم شيئاً من الأدوية الشعبية التي يحتاج سكانه إليها وبخاصة عند تغير الأجواء، وانتشار العدوى نتيجة لبرودة الجو. ولا ننسى العطور وأدوات استعمالها مثل (المرش) و (المبخر) وغيرهما، ولا أدوات الزينة التي تستعملها النساء أو أدوات الزينة التي يستعملها الرجال. أو أدوات النظافة المتعددة التي يحتاجها البيت حتى يحافظ أهله على دوام نظافته.

أما ما هو مهم - حقا فهو الماشية المنزلية، التي تُدِرّ الحليب للسكان في وقت كان الحصول على هذه المادة صعبا عن غير هذا الطريق. ولذا فقد خصص للماشية موقع من المواقع التي يضمها البيت، وضمن هذه المواضع أماكن لحفظ الأعلاف التي يتغذى بها الحيوانات في الوقت الذي لا تنصرف فيه إلى المراعي.

وبعد فلقد كان ما قدمناه هنا هو مجمل الحديث عن البيت الكويتي القديم، وهو حديث عن النوع الوسط من البيوت القديمة التي لا ترقى إلى مستوى بيوت كبار القوم، ولا تهبط إلى المستوى الفقير إذ إن النوع الوسط هو الأكثر شيوعا، وهو الذي يمثل الحقيقة المألوفة في بيوت الكويت عامة. ولم يكن بالإمكان أن نذكر كافة المستويات لأن هذا يحتاج إلى حديث طويل لا يكفي للإلمام به مقامنا في هذا المقال. ولكان ذلك سبباً في إدخال كثير من الخلط إلى ذهن القارئ، وبخاصة وهو بعيد نسبياً عن تلك الحقبة التي قصدنا إلى الحديث عن البيت

الكويتي فيها.

ومع ذلك فإننا نؤكد أن هذه الفروق الملحوظة بين انواع المساكن لم يكن لها - آنذاك - من أثر على حياة الناس العامة، ولا على تقاربهم وتآلفهم، وهذا هو ما يذكر لهم بالخير، ويجعلهم مثالا يُحتذى للأجيال اللاحقة، فقد عُرف هذا الوطن وعُرف ابناؤه دائما بما هم عليه من حسن التعايش، والتعاون. وهذا هو ما نأمل أن يستمر معنا إلى الأبد.

