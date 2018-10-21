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الوفيات


خالد حمد حمود الخالد المكيمي، 57 عاماً، شيع، الرجال: القادسية، ديوان المكيمي، ت: 55004020، النساء: قرطبة، ق1، ش4، م11.
أنور مبارك فلاح مطيران العازمي، 46 عاماً، شيع، الرجال: فهد الأحمد، ق1، ش135، ديوان المطيران، ت: 99701470، النساء: صباح السالم، ق13، الشارع الأول، ج5، م51.
سعود محمد الغاوي العجمي 82 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99454582، 99708239.
عبدالله عبدالرحمن عبدالله محمود 54 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، ت: 25515028، النساء: صباح السالم، ق 4، ش 12، م 4.
عياد محمد عياد العتيبي 25 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الاندلس، ق 10، ش 101، م 202، ت: 66003986، النساء: الصباحية، ق 1، ش 15، م 820، ت: 69950651.
عبدالعزيز محمد صالح فرج سعيد 30 عاما، شيع، الرجال والنساء: حطين، ق 2، شارع غانم العثمان، 16، م 501، ت: 99495546، 96668778.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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