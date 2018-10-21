الأولى

الرياض كونا: أعلنت السعودية امس أن نتائج التحقيقات في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي اكدت وفاته جراء شجار داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية مشيرة الى توقيف 18 شخصا يشتبه بتورطهم في الحادث واكدت عزمها محاسبة جميع المتورطين، فيما اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اوامر ملكية باعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة واقالة عدد من الضباط ومستشار بالديوان الملكي من مناصبهم. وأعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته. وبين النائب العام في تصريح صحافي اوردته وكالة الأنباء السعودية ان التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية. واضاف ان المناقشات التي تمت بين خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته.

وقال مصدر مسؤول سعودي: إن المملكة اتخذت الاجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة في موضوع خاشقجي وانها تؤكد محاسبة المتورطين. واكد ان ذلك جاء حرصا من المملكة على معرفة جميع الحقائق كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للنائب العام برقم 5709 بإجراء التحقيقات في ذلك واشار الى ان النيابة العامة قامت بالتحقيق مع عدد من المشتبه فيهم بناء على المعلومات التي قدمتها السلطات التركية للفريق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث حيث كانت المعلومات التي تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلية.

وأوضح المصدر انه إنفاذا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت فقد أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة قيام المشتبه فيهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة خاشقجي وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد وذكر ان نتائج التحقيقات الأولية كشفت أن المشتبه فيهم حاولوا التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك.

الى ذلك قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين على أثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل وفق شريعتنا السمحاء. واضاف ان التوجيهات تأتي ايضا باستمرار نهج الدولة بمحاسبة أي مقصر كائنا من كان والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابنا من ابناء الوطن بشكل شامل وحازم مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات حيث أن هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.

الى ذلك أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق. وبحسب ما اوردته وكالة الأنباء السعودية واس فإن ذلك جاء بناء على ما رفعه ولي العهد إلى خادم الحرمين عن الحاجة الماسة والملحة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها وكذلك التسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات وأن المصلحة العامة تقتضي ضرورة تشكيل لجنة للقيام بذلك. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين عددا من الاوامر الملكية بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني من منصبيهما. وذكرت واس أن خادم الحرمين الشريفين أمر بإنهاء خدمة عدد من الضباط.