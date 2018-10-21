الأولى

انقرة- الوكالات: اكد مسؤول تركي كبير أمس أن المحققين الأتراك سيعرفون ما حدث لجثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال فترة غير طويلة على الأرجح.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله إنه يجري الحصول على عينات من الحمض النووي لخاشقجي من داخل تركيا. وتابع المسؤول التركي الكبير سنتوصل إلى ما حدث للجثة خلال فترة غير طويلة. وأضاف يجري جمع عينات الحمض النووي في داخل تركيا وهو ما يعني أن المحققين ليسوا بحاجة لطلب ذلك من السعودية في الوقت الراهن.

وكان مسؤولون قد أبلغوا رويترز الخميس أن قتلة خاشقجي ربما ألقوا رفاته في أحراش بلغراد المتاخمة لاسطنبول وفي موقع ريفي قرب مدينة يلوا التي تبعد بالسيارة عن جنوب اسطنبول مسافة 90 كيلومترا.

وقال المسؤول التركي إن المحققين ما زالوا يركزون على المنطقتين في أحراش بلغراد ومدينة يلوا ويفحصون لقطات كاميرات مراقبة قرب أحراش بلغراد. وأضاف أن المحققين يفحصون أيضا سجلات المرور لكل سيارة دخلت القنصلية السعودية وخرجت منها يوم الثاني من أكتوبر، الذي اختفى فيه خاشقجي.