الأولى

ألزمت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية - وزارة المالية برد فروق مبالغ التثمين مقابل نزع الملكية باعتبار أنها ليست ذي صفة في الاعتراض على التعويض المحدد بمعرفة لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية. وبذلك تكون المحكمة قد رفضت دفع الحكومة بعدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 33 لسنة 1964 ، التي تقصر الاعتراض على الملاك وأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتهم دون غيرهم.

وصرح د. محمد منور محامي ملاك العقارات المثمنة في جليب الشيوخ بأن المحكمة انتصرت للشرعية وقضت بعدم جدية دفاع الحكومة بعدم دستورية المادة 16 التي قصرت حق الاعتراض على قرارات لجنة التثمين على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة التي طالبت من خلال هذا الدفع بعدم دستورية النص المذكور بدعوى انه تسبب في حرمانها حق الاعتراض على تقدير مبلغ التثمين أسوة بملاك العقارات.

وأضاف ان المحكمة رفضت دفاع الحكومة باعتبارها الجهة الإدارية القائمة على تحديد السعر العادل للتعويض المقابل لنزع الملكية للمنفعة العامة ، معتبرة انها ليست بمركز قانوني متساو مع ملاك العقارات ، ومن غير المتصور قبول اعتراضها على قرارات لجنة الثمين وهي لجنة إدارية تابعة لها وخاضعة لإشرافها، كما لا يعقل قبول اعتراضها على تقدير لجنة إدارية معينة من قبلها.

وختم منور بقوله: إن هذا الحكم ينهض دليلاً آخر على علو وشموخ مكانة أحكام القضاء الإداري الذي أثبت أكثر من مرة استقلال أحكامه وانتصارها لسيادة القانون.