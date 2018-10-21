الأولى

بدأت الحكومة في تشديد قبضتها على مصروفات الضيافة المخصصة لجميع وزارات ومؤسسات الدولة لتلافي استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها وسعياً من الحكومة لتقليص مصروفات الميزانية بشكل عام. وعممت وزارة المالية على جميع الجهات بضرورة خفض مصروفات الضيافة والهدايا والسفر إلى أدنى مستوى ممكن مع زيادة كفاءة الرقابة على هذا البند بشكل خاص. وجدد التعميم التشديد على حصر المهمات الرسمية والمؤتمرات بالصورة التي تحقق المصلحة العامة.

وفي سياق ذي صلة بخفض المصروفات أكدت مصادر مسؤولة لـ النهار ان الجهات الرقابية شددت على جميع مؤسسات الدولة ضرورة عدم طرح أي مناقصات دون التحقق والتثبت من توافر الاعتمادات المالية لاتمام المناقصة وذلك منعاً لإلغاء تلك المناقصات لاحقاً وتكبيد الحكومة خسائر جسيمة نتيجة تعويض الجهات المتضررة من الإلغاء.

وأعادت المصادر التأكيد على جدية الحكومة في مواصلة إعادة هيكلة الانفاق في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية في اطار رؤية الدولة بالتركيز على الانفاق الاستثماري الذي يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي ومحفزاً لتوسيع دور القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى ان التوجه نحو خفض الانفاق يتم عبر اجراءات شاملة ومتوازنة ويأخذ طابع الجدية والمحاسبة الحقيقية لجميع المسؤولين المقصرين.