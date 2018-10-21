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اعلنت الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية الاهلية بوزارة الصحة د. فاطمة النجار عن اطلاق تطبيق للهواتف الذكية خلال الأسبوع المقبل لاخذ مواعيد فحص الماموغرام، مبينة انه يمكن للنساء المعنيات عبر هذا التطبيق تسجيل الموعد ليتم استقبالهن بأي من مراكز الفحص الخمس المنتشرة بمناطق الكويت.

جاء ذلك في تصريح صحافي خلال انابتها عن وزير الصحة د. باسل الصباح في حضور الماراثون الذي نظمه البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي بحديقة الشهيد.

بدورها قالت رئيس البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، رئيس قسم الأشعة في المستشفى الاميري د. هناء الخواري ان البرنامج الذي انطلق منذ 4 سنوات تم خلاله فحص أكثر من 17 ألف سيدة، كما تم اكتشاف 204 إصابات، مشيرة الى ان هناك من 8 الى 9 سيدات مصابات بين كل الف، وهي نسبة مرتفعة لكنها لا تعني ان الإصابة بالسرطان اعلى في الكويت من غيرها، ولكن تعني أن الاكتشاف أصبح أعلى بعد دخول البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل مراكز الفحص بأشعة الماموغرام.