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«الصحة»: تدوير قريب لمديري المستشفيات ونوابهم


كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزير الصحة د. باسل الصباح نحو تدوير مديري المستشفيات والمراكز التخصصية ونوابهم، موضحة ان التدوير سيكون تنفيذا لاحكام قضائية من جانب واقصاء لمسؤولين لم يقوموا بالتطوير المطلوب من جانب آخر. واكدت المصادر ان قرارات التدوير شبه جاهزة وانها سوف تشمل مديري الإدارات المركزية متوقعا إصدارها خلال الشهر الحالي او أوائل شهر نوفمبر المقبل.
من جانب اخر، كشفت مصادر صحية عن تحويل 3 حالات أطفال من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي يشتبه في اصابتهم بفيروس انفلونزا الخنازير، مبينا ان العدوى انتقلت اليهم أثناء الدوام في المدارس. واكدت المصادر وجود عدد من الحالات المصابة بهذا الفيروس بين الكبار تم التعامل معها طبيا.


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