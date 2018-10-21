الأولى

كشفت مصادر مطلعة أن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري سيتم إقراره من قبل مجلس وديوان الخدمة المدنية نهاية أكتوبر الحالي، موضحة أنه يتضمن جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية واختصاصاتها الرئيسة والتفصيلية. وتابعت المصادر تقول: أن الهيئة جاهزة بكوادرها الفنية والادارية والمالية لتحمل المسئوليات والاعباء الملقاة على عاتقها ومن بينها تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد لتكون الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة تأتي في طليعة الهيئات الوطنية التي تعول عليها الدولة في تحقيق التنمية من خلال مشاريع الطرق التي تنفذها كجسر الشيخ جابر وطريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر وغيرها من الطرق التي تعد الاهم والاضخم في تاريخ التنمية بالكويت.

وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره به من المرونة والدقة مايفسح المجال أمامها لتحقيق أهدافها بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، كما يمهد الطريق أمام الكوادر الوطنية لمضاعفة الجهد، الذي من شأنه إحداث الاستقرار الوظيفي والإداري.

وثمنت المصادر تعاون ودعم مجلس وديوان الخدمة المدنية من اجل خروج الهيكل التنظيمي إلى النور وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الخدمة المدنية.