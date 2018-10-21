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علمت «النهار» ان هيئة القوى العاملة رصدت وجود عدد من الملفات المنتهية الخاصة بالعقود والمشاريع الحكومية ضمن عقود العام الحالي، مشيرة الى عزمها مخاطبة ادارات العمل المختصة لايقاف الملفات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

واكدت مصادر مطلعة جدية الهيئة في تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية، مبينة انه تم الكشف عن تسرب العديد من افراد تلك العمالة للعمل في غير العقود التي استقدموا من اجلها، لافتة الى انه سيتم التنسيق مع الادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية لملاحقتهم.

وبينت ان ادارة تفتيش العمل ستضع الرمز 72 مؤقتا على الشركات التي انتهت عقودها حتى يتم تعديل وضعها وفق الاجراءات القانونية.

