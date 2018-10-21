loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«القوى العاملة» تلاحق وافدين تسربوا من العقود الحكومية


علمت «النهار» ان هيئة القوى العاملة رصدت وجود عدد من الملفات المنتهية الخاصة بالعقود والمشاريع الحكومية ضمن عقود العام الحالي، مشيرة الى عزمها مخاطبة ادارات العمل المختصة لايقاف الملفات المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
واكدت مصادر مطلعة جدية الهيئة في تنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة الهامشية، مبينة انه تم الكشف عن تسرب العديد من افراد تلك العمالة للعمل في غير العقود التي استقدموا من اجلها، لافتة الى انه سيتم التنسيق مع الادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية لملاحقتهم.
وبينت ان ادارة تفتيش العمل ستضع الرمز 72 مؤقتا على الشركات التي انتهت عقودها حتى يتم تعديل وضعها وفق الاجراءات القانونية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة