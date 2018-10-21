الأولى

رصد «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسن ترتيب الكويت في 47 مؤشرا من بين 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، ، موضحا ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حققت تحسنا في 4 مؤشرات اولها المشاركة الالكترونية، وكذلك اشتراكات الانترنت الثابت (برود باند)، بالاضافة إلى سعة استخدام الانترنت لكل فرد، إلى جانب التحسن في المهارات التكنولوجية للسكان، ما أسهم في ترقيم تنافسية الكويت بالمرتبة الـ 54 عالميا.

يذكر ان تقرير «مؤشر التنافسية العالمية» السنوي يعد من أهم مؤشرات القياس، وان هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها ادراج الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم ووفقا لـ 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة ، منها جودة المؤسسات، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الكلي، الصحة، مهارات سوق العمل، القطاع التجاري، القطاع المالي، قطاع الاعمال والسوق، ديناميكية الاقتصاد، والقدرة على الابتكار.

