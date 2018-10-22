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تستعد الفنانة ايمان الحسيني لتصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد «عشاق رغم الطلاق» ويشاركها في العمل كل من نور، انتصار الشراح، لطيفة المجرن، سليمان الياسين محمد الدوسري، ناصر الدوسري وغيرهم، العمل من تأليف الكاتبة علياء الكاظمي واخراج خالد جمال

وعن تفاصيل العمل ودورها قالت «هو مجموعة من القصص الواقعية كــقضايا الطلاق والخيانة والمشاكل الأسرية، هو ببساطة دراما اجتماعية وفلسفة جديدة في التعاطي مع الواقع الذي نعايشه من خلال النص الذي كتب بحرفية تامة وأقدم شخصية «ريم» وهي فتاة تمر بظروف قاسية تجبرها على الانقلاب التام لطبيعة شخصيتها الأساسية وهي الشخصية المستسلمة لتكون لنفسها شخصية جديدة تفاجئ بها الجميع».

