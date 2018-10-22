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احتفى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بموسيقار الأجيال الفنان محمد عبدالوهاب في حفل (وهابيات) الذي تضمن أجمل أغنيات الموسيقار الراحل الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية في الموسيقى العربية الحديثة.

وأحيا الحفل الفنان صفوان بهلوان وكانت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.عماد عاشور وتضمن برنامج الحفل قطعا موسيقية منها (خطوة حبيبي) و(عزيزة) الى جانب العديد من اغاني عبدالوهاب منها (الصبا والجمال) و(ايه انكتب لي) و(يا دنيا يا غرامي) و(يا مسافر وحدك) و(الجندول).

ويعتبر الفنان الراحل محمد عبدالوهاب أحد أبرز أعلام الموسيقى المصرية والعربية بسيرة فنية حافلة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي وترسخت في الذاكرة الفنية حتى يومنا هذا.

ولم يقتصر نشاط عبدالوهاب على التلحين والتأليف الموسيقي بل خاض العديد من التجارب السينمائية ممثلا خلال فترة الثلاثينيات والاربعينات من القرن الماضي ومن أبرز أعماله فيلم (الوردة البيضاء) و(دموع الحب) و(ممنوع الحب).

وحاز عبدالوهاب خلال مشواره الفني الطويل العديد من الجوائز وأطلقت عليه جمعية المؤلفين والملحنين في باريس لقب «فنان عالمي». وغيب الموت عبدالوهاب عن الساحة الفنية العربية في عام 1991 لكنه لا يزال حاضرا في أغنياته وألحانه وأفلامه.

