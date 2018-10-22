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أعلن المخرج مناف عبدال عن بدء تصوير مسلسل «العاصفة» في بنيد القار وأضاف: أجواء التصوير أكثر من رائعة بمشاركة كبار النجوم وفي مقدمتهم الفنان القدير ابراهيم الصلال، عبدالعزيز المسلم، أسمهان توفيق، زهرة الخرجي، شهد الياسين، محمد الشعيبي ومجموعة كبيرة من النجوم.

وعبر عبدال عن سعادته بالقصة التي كتبها عبد العزيز المسلم وقال: أكثر ما شجعني على خوض التجربة أن القصة بها العديد من الخطوط الدرامية المشوقة والمثيرة بالاضافة الى الرسالة الاجتماعية المهمة والقضايا الجريئة المطروحة.

وأشاد المخرج بمشاركة عدد كبير من النجوم الكبار والشباب الذي يتميز بالبطولة الجماعية.. مؤكدا على ما تقدمه مجموعة السلام للانتاج الفني بصفتها منتجا منفذا للعمل لصالح تلفزيون الكويت.

وذكر منال أن التصوير يتم بتكنيك سينمائي وايقاع مشوق بالاستفادة من أحدث التقنيات الفنية.

