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الآن، وبعد انتهاء مهرجان الكويت السينمائي في دورته الثانية، التي نظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ما احوجنا ان نتوقف امام جملة من المعطيات التي من شأنها تطوير الحراك السينمائي.

ولعل الملاحظة الاهم، هي غياب صندوق الدعم الخاص بالسيناريوهات الجديدة، وهو ما يمثل نقطة التحرك الاساسية لرفد صناعة السينما وتفعيلها وتنشيطها... وفي ظل غياب هكذا صندوق، سنظل نتحرك في اطار التجارب الاحادية.. الفردية.. وعلينا هنا ان نستفيد من تجارب (عدسة) التابعة لوزارة الدولة لشؤون الشباب والتي استطاعت ان تنتج اكثر من (25) فيلما خلال عامين وهو ما يمثل حالة عالية من الدعم للسينمائيين الشباب في الكويت.

الجانب الثاني، هو تطوير مفردات التوزيع، والتي تمثل عائقاً اساسياً لحضور الفيلم الكويتي الجديد، على صعيد الاسواق العربية وايضا المهرجانات السينمائية (العربية والدولية) الا من بعض المبادرات الفردية، وما احوجنا الى فعل مؤسساتي يتجاوز حدود الاحادية.

بالاضافة الى الدعم والانتاج والتوزيع، نحن بأمس الحاجة الى حراك سينمائي يتواصل على مدار العام، على مستوى الورشات المتخصصة.. والملتقيات وايضا المشاركات، يكون المهرجان هو محصلتها النهائية.

ومذكرين بأن السينما ليست مجرد مهرجان بل هي حراك يتواصل على مدار العام.

وفي المحطة الاخيرة، نقول شكراً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على مبادراته.. ودعمه.. ورعايته.

وعلى المحبة نلتقي

