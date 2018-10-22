إضاءات

تناثرت أنغام الموسيقى الكورية ورقصاتها المميزة التقليدية على خشبة مسرح (عبدالحسين عبدالرضا) بمنطقة السالمية لتنقل بطابعها الكلاسيكي جمهور الكويت الى تاريخ وثقافة جمهورية كوريا الجنوبية. وقدمت الفرقة الكورية التابعة لمركز (غوغاك) الوطني مقطوعات موسيقية متنوعة وموسيقى البلاط الملكي ورقصات متعددة كما تزينت الفرقة بالملابس التقليدية الكورية ذات الألوان الصارخة والقبعات الفريدة.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الدكتور بدر الدويش على هامش الحفل ان هذه الأمسية الموسيقية تأتي ضمن الدورة الـ11 لقافلة الصداقة الكويتية العربية وينظمها المجلس بالتعاون مع الجمعية الكورية العربية. وأضاف الدويش أن هذا العمل الفني والتعاون المشترك يؤكد على عمق العلاقات بين الكويت وكوريا الجنوبية والتبادل الثقافي بين البلدين.

وأوضح أن الجمعية الكورية العربية تم تأسيسها في عام 2008 كمؤسسة غير ربحية لتعزيز التبادل والتعاون بين كوريا والعالم العربي وتجري أنشطتها في مجال الثقافة والاقتصاد والتعليم والعلوم وغيرها. وبين أن الجمعية ترسل قافلة الصداقة الى الدول العربية كل سنة منذ تأسيسها للتعريف بكوريا ونشر الحقائق عنها في الدول العربية وذلك عبر الأحداث المتنوعة عن الثقافة الكورية الدينامية التي تجمع بين الثقافات التقليدية والحديثة. وتأسس مركز (غوغاك) الوطني عام 1951 ويمثل مقرا للفنون المسرحية الكورية التقليدية الممتد تاريخها الى نحو 1000 سنة وتشير كلمة (غوغاك) باللغة الكورية الى الموسيقى الكورية التقليدية حيث تم توارثها عبر الأجيال مع تاريخ البلاد وثقافتها. وتتنوع الموسيقى والرقصات الكورية التقليدية وأبرزها الرقص التقليدي (يونهيونغمو) والرقص الشعبي التقليدي (سالبوري) وعرض موسيقي شعبي (بان غوت وسوغوتشوم) واربع آلات قرع تقليدية (سامدو سولجانغو).

