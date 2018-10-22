ثقافة

أحد الأسماء البارزة في الحركة التشكيلية في الكويت أقام العديد من المعارض داخل وخارج الكويت، وله العديد من المقتنيات في مؤسسات ومتاحف ومواقع كويتية وعربية منها لوحة في برج خليفة.

تمتاز أعماله بطابع تجريبي وحداثي وتناول موتفيات إنسانية تتجاوز الإطار المحلي والفلكلوري. كما برع في رسم البورتريه.

إنه الفنان عادل الخلف الذي مثل الكويت أخيرًا في معرض «أيام قرطاج للفنون المعاصرة» والذي ضم «مختارات تشكيلية من الشرق» وأقيم في تونس برعاية وزارة الثقافة التونسية.

شارك الخلف في المعرض بالتعاون مع «جاليري بوشهري» وحول هذه التجربة كان هذا الحوار معه:

كيف جاءت مشاركتك في المعرض؟

لدي علاقات وطيدة مع أصدقاء وزملاء في تونس خصوصًا مع عضويتي في جماعة «المكان» التونسية الدولية..ولذلك سعدت جدًا باختياري وتمثيلي للكويت في مهرجان قرطاج للفنون المعاصرة.. إلى جانب عدد من الفنانين العرب من العراق ولبنان.

وما الذي يهدف إليه المهرجان؟

المهرجان يتيح عرض مقتنيات وأعمال فنانين عرب من مدارس مختلفة حتى تكون متاحة للجمهور ولراغبي الاقتناء.. وجاءت المشاركة بالتعاون مع جاليري بوشهري التي تعد من أقدم قاعات الفن في الكويت منذ العام 1981.. وكانت فرصة طبية لتشجيع فنون التشكيل التراثية والحداثية وإقامة ندوات ومحاضرات ونقاش حولها وتبادل الخبرات بين الفنانين على اختلاف مدارسهم الجمالية. ولذلك أعددنا كتيبًا خاصًا بهذه المناسبة.

إلى أي مدى هناك اهتمام في تونس بالأعمال التشكيلية الكويتية؟

الحركة التشكيلية في الكويت نشطة ومتنوعة جدًا لكنها للاسف ليست معروفة عربيًا بالشكل الكافي ربما باستثناء أسماء قليلة جدًا خصوصا على مستوى الرواد والجيل القديم رغم أنه لدينا فنانون على مستوى عالمي مثل النحات سامي محمد.. من هنا فائدة مثل هذه المهرجانات.. وبهذه المناسبة أشكر هذه البادرة الطيبة من قبل وزارة الثقافة التونسية التي وفرت لنا الإقامة وقاعات العرض مجانًا في إطار افتتاح مدينة الثقافة هناك في المتحف الحديث لمدة أسبوع.. وأشكر وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين على جهوده الكبيرة لإنجاح المعرض والمهرجان وكذلك مديرة المهرجان فاتن السخري.. كما أشكر سفيرنا لدى تونس علي الظفيري الذي حرص على الحضور والدعم والتشجيع ولم يقصر معنا.. وكنت حريصًا على إهداء مكتبة المتحف في تونس عن النحات عيسى صقر وكانوا سعداء جدًا بالتعرف على إبداعاته.. وأتمنى مستقبلًا أن تزيد مثل هذه المبادرات بين مختلف الدول العربية لتشجيع الحركة التشكيلية.

هل ترى مثل هذه المبادرات كافية؟

للأسف ليست كافية.. رغم أن التكنولوجيا وفرت العديد من سبل التواصل بيننا لكننا بحاجة إلى المزيد من مد الجسور بين المبدعين والمثقفين في المشرق والمغرب العربي.. وتكرار مثل هذه المبادرات بمشاركة القطاع الأهلي والخاص مع الجهات الحكومية.

كيف كان انطباعك عن المهرجان؟

بالتأكيد أسعدني جدًا أن أكون الكويتي الوحيد الذي أمثل بلدي فيه.. والفنان التشكيلي يحرص عموما على التواجد في المعارض المختلفة لإطلاع الجمهور على إبداعه وإتاحة الفرصة لاقتنائه.. وسبق لي أن شاركت في معارض في الكويت ومصر وتونس والأردن وأبو ظبي.. والحمد لله لدي مقتنيات من أعمالي في جهات مختلفة منها برج خليفة أحد أهم المعالم السياحية في الإمارات والعالم العربي.

الملاحظ أن أعمالك تميل أكثر إلى التجريد؟

أعمالي ما بين التجريدية والتعبيرية وأركز على توليفة الإنسان في مناخ معين وإثارة قصص وحكايات من ورائها وأعتمد على «الأكريليك» لكن بالأسلوب الزيتي.. وأهتم بالألوان الفضية واتزان التكوين.. فالعناصر كلها تكون في صراع مع التكوين. مع الخط واللون.. ولذلك انطلق من خيالي أكثر من الواقع.

ألا يجعلك هذا أقرب إلى السريالية؟

البعض يعتبرها «سريالية حديثة» لكنني لا أحاول تقديم سريالية قد اهتمامي بجماليات التكوين.. واشتغلت أيضًا على الكولاج الورقي والتفاعل مع الروايات الكويتية والعربية مثل أعمال بثينة العيسى.

ولماذا تغيب الموتيفات التراثية عن أعمالك؟

بالتأكيد تأثرت بتراثنا الكويتي خصوصا في البدايات.. لكن أشعر أن السوق أصبح متشبعًا بالموتيفات التراثية.. وفي البداية اشتغلت على الحي الشعبي والبيوت القديمة والبراحة والملابس.. لكن من باب التجديد كان من الضروري تجاوز هذه المرحلة مع النضج واكتمال الوعي والأدوات.

هل يعني ذلك أنك بلورك فلسفة جمالية خاصة بك؟

قناعتي بعد هذه الرحلة أن على الفنان أن يضع نفسه في إطار أكثر شمولًا من النطاق المحلي وأن يتجه إلى القضايا والموتيفات الإنسانية التي تؤثر في الإنسان والمتلقي أينما كان في الكرة الأرضية كلها.. فالفن في نهاية الأمر لغة عالمية لا تحتاج إلى شرح أو ترجمة.

وماذا عن جديدك بعد مهرجان تونس؟

قبل السفر أقمت معرضًا في جاليري «كاب» مع محمد الشيباني وخزعل القفاص.. و«كاب» من أهم قاعات الفن في الكويت وسعدت جدًا بالتجربة.. وحاليًا أخطط لمعرض قادم في الكويت.. إضافة إلى تعاوني المستمر مع الأصدقاء والزملاء في جماعة «مكان» التونسية وهي تجربة أعتز بها كثيرًا.

