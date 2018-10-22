ثقافة

عقدت إدارة معرض «أبوظبي الدولي للكتاب» والذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الناشرين وصناع الكتاب الدوليين للترويج للدورة التاسعة والعشرين من المعرض، وذلك من خلال جناح الدائرة المشارك حالياً في الدورة السبعين من معرض فرانكفورت للكتاب.

تناولت الاجتماعات تنسيق المشاركة خلال الدورة المقبلة من المعرض والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 30 ابريل القادم، والتحضير للبرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، والمحاور التي ستطرح خلال البرنامج المهني الموجه للناشرين، والترويج لفعاليات المعرض بشكل عام، وبناء شراكات دولية جديدة مع ناشرين من أوروبا وآسيا.

وقال فيصل الشيخ، مدير إدارة المعارض والبرامج في قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي «نحرص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب على الترويج لفعاليات المعرض على مختلف المنصات الدولية المتعلقة بصناعة الكتاب، وبشكل خاص معرض فرانكفورت للكتاب الذي يعد أقدم معارض الكتب وأكبرها على مستوى العالم، حيث تمكنا من لقاء الناشرين من الشرق والغرب، وعرضنا عليهم مميزات المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يقدم فرصا كبيرة في عالم النشر بما فيها النشر الإلكتروني ودعم المحتوى الرقمي». يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب اختار جمهورية الهند ضيف شرف للدورة القادمة من المعرض والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

