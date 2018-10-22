ثقافة

عُزلة

طرقات متتابعة على باب منزلي أسمعها بوضوح.. كلما سددت أذني زادت وتيرتها.. لا أنتظر زائرًا .. لا أحد يعلم بوجودي إلا مالك العقار.. هو الوحيد الذي يحاول تعكير عُزلتي وهو الوحيد الذي يحمل نفس ملامحي.

نجاة

لمحته من بعيد يغرق، أدرت دفة قاربي تجاهه بسرعة، اقتربت منه، رميت له بطوق النجاة.. تحاشاه، وضحك.

تفتت

خارج حدود المدينة سرت وظلي في مسارين متوازيين.. الحر يشتد.. العطش يعصف بنا.. بئر ماء يلوح من بعيد.. تبادلنا النظرات, انطلقنا سويًا.. كنت السابق, ألقيت بالجرة وبسرعة سحبتها.. دوت صرختي..

سألني بنبرةٍ صوت لا تخلو من سخرية: «هل وجدت رأسك؟»

أجبته: «بل رأسك أنت».

بعيدًا عن الناس

بعت كل ما أملك واشتريت ساعة حائط متوقفة وكهفًا تحرسه عنكبوت وحمامتان..

لم تكتمل فرحتي؛ القليل المتبقي، لم يكف إلا لشراء كلب مبتور الذراعين.

رسائل معطلة

ساعي البريد الذي طال انتظار سكان القرية له أقبل أخيراً متأبطاً جرابه.. حُبست الأنفاس.. بمجرد أن أخرج يديه الخاويتين بحركة مسرحية، انطلقت الزغاريد وتعالت صيحات الفرح.

*كاتب مصري ومقيم في الكويت

