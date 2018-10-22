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افتتح في مكتبة الكويت الوطنية الأسبوع الثقافي المكسيكي بحضور سفير المكسيك لدى دولة الكويت ميغيل آنخيل ايسيدرو ومدير المكتبة الوطنية كامل العبدالجليل.. وحشد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وأكد العبد الجليل في كلمته على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين.. مشيرا الى أن الأسبوع الثقافي يقام من 21 الى 25 الحالي في اطار اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وأشار الى أن الأنشطة تشمل اقامة معرض للكتب المكسيكية وكذلك محاضرة عن تأثير الحضارة العربية في ثقافة أميركا اللاتينية وكذلك محاضرة أخرى عن السياحة في المكسيك.

وشكر العبد الجليل المكتبة الوطنية في المكسيك على تبرعها بحوالي مائتي كتاب لمكتبة الكويت الوطنية.. موضحا أن هناك كتبا أخرى ستصل قريبا تقدر بحوالي ألف كتاب.

كما شدد على أهمية برنامج المكتبة في استضافة أنشطة السفارات المختلفة لتقديم تاريخها وحضاراتها للجمهور.

بجانبه وجه السفير ايسيدرو الشكر للكويت وللمكتبة الوطنية على استضافة الأسبوع الثقافي المكسيكي الذي يشمل العديد من الأنشطة منها اقامة محاضرات والتعريف بالسياحة في المكسيك ومعرض الكتاب وعرض أفلام وثائقية.

وشدد ايسيدرو على أهمية الكتاب في ظل انشغال الأطفال في الحاضر الراهن بالتكنولوجيا والوسائط المختلفة رغم أن الكتاب يظل أفضل مصدر للمعرفة.

وأشاد السفير بمتانة العلاقات الكويتية المكسيكية والاتفاقات الثنائية بين البلدين. موجها الشكر في ختام كلمته للمكتبة الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكذلك للسيدات اللواتي قدمن في الافتتاح عرضا للدمى الفلكلورية المكسيكية.

