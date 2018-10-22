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قامت شركة جي فور إس الكويت بتنظيم يوم طبي لموظفيها تحت شعار «صحتك ثروتك» بسكن الشركة الكائن بمنطقة المهبولة بتقديم الرعاية والمساعدة الطبية المجانية لهم. فضلا من أن عديد موظفي الشركة ذكورا واناثا الذين استفادوا من فعاليات ذلك اليوم قد بلغ أكثر من 475 موظفاً وموظفة حيث تم تشخيص وفحص وقياس ضغط الدم وتحليل وقياس نسبة الهيموغلوبين في الدم ومرض السمنة والسكر والكوليسترول والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والأورام وأمراض النساء، والأشعة والتحاليل والاستشارات الطبية العامة.

وتلتزم مجموعة جي فور أس بتعزيز واجبها اتجاه رعاية موظفيها وعوائلهم تم تنظيم وتنسيق فعاليات هذا الحدث بحضور ومشاركة فريق من الأطباء من رابطة الأطباء الهنود في الكويت حيث أرسلت الرابطة ما مجموعه (33) من أطبائها المتخصصين، وبالتعاون مع جمعية مرضى القلب الكويتية بالاضافة اليفارماسيا الكويت التي أوفدت عدد (5) أطباء متخصصين.

وتمثل شركة جي فور أس الكويت شراكة بين مجموعة الملا وجي فور أس بي ال سي، تعد إحدى أكبر مُزودي خدمات الحلول الأمنية المتكاملة بدولة الكويت بقوة بشرية تقارب 3000 موظف وموظفة في الوقت الراهن. وجدير بالذكر أن اليوم الطبي الذي نظمته الشركة لا يعدو كونه أحد المبادرات الحيوية المنظمة من الشركة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والاهتمام بالموظف وكذلك الحملة التوعوية بالصحة والسلامة وصولا لحياة خالية من المشاكل الصحية.

